Boca Juniors perdió el Superclásico ante River Plate por 2 a 0 y ahora todos los cañones están puestos en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras de este jueves. Con este mensaje bajó Juan Román Riquelme apenas pitó el final del partido el juez Andrés Merlos, de polémica actuación junto con el VAR, a cargo de Héctor Paletta.

Justo en el momento en el que Jorge Almirón comenzaba a dialogar con los periodistas en la conferencia de prensa, el vicepresidente y uno de los máximos ídolos del Xeneize bajó de su palco de La Bombonera y se dirigió al vestuario local para charlar con el plantel. La reunión duró menos de una hora y el mensaje que bajó Román fue para levantarles el ánimo.

No es normal que Juan Román Riquelme tome este tipo de decisiones luego de los encuentros. Habrá que remontarse al encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata como local, con Sebastián Battaglia como entrenador, el 30 de octubre de 2021, cuando el dirigente e ídolo bajó a los futbolistas del micro y tuvo un diálogo con el plantel post derrota por 1 a 0.

En ese entonces, el contexto era muy diferente ya que el equipo había tenido una actuación muy mala y en apenas 72 horas se iba a jugar un partido decisivo ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, que podría definir o no la suerte del Xeneize en la siguiente edición de la Copa Libertadores. Después, ya con Jorge Almirón como entrenador y luego de sufrir una goleada por 4-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, Román los esperó hasta la madrugada que llegaran en su vuelo chárter y tuvo una dura charla.

Esta vez pasó todo lo contrario. Si bien también fue una derrota que no gustó, porque al equipo suplente que plantó Jorge Almirón le faltó vuelo futbolístico hasta el ingreso de algunos titulares en el complemento, Riquelme remarcó en canalizar rápidamente esta caída, les insistió en que hay que levantar cabeza y que el verdadero objetivo será el partido del jueves en San Pablo ante Palmeiras. Este encuentro definirá, o no, el pase de Boca Juniors a una nueva final de Copa Libertadores. Para ello deberá ganar, ya sea en los 90 minutos reglamentarios o en los penales, ya que en el duelo de ida disputado el pasado jueves igualó 0-0 en La Bombonera.

Puede interesarte

“Duele la derrota. Es un clásico, hay que superar este golpe porque el jueves ante Palmeiras nos jugamos todo. Me jugué con un equipo más fresco, ya que si hubiesen jugado los titulares quizás hubiésemos perdido a algún jugador por lesión o desgaste. En el segundo tuvimos las posibilidades y no se pudo dar”, indicó Jorge Almirón, quien no tuvo reparos en quejarse por la designación del juez del partido Andrés Merlos.

“Veníamos con antecedentes en su cancha en el torneo pasado. El árbitro salió en la semana en fotos con la camiseta de River. En las jugadas a veces nos desfavorecen y duele”, arremetió. Y añadió: ”Es muy difícil cuando sale en todos lados que el árbitro es de River. Fue foul previo al primer gol y después el gol anulado de (Edinson) Cavani fue dudoso. Yo me hago cargo igualmente la derrota. Pero como en la cancha de River, el árbitro nos volvió a perjudicar. Quedamos con mucha bronca y las manos vacías por el desgaste que se hizo”.

Boca volverá a los entrenamientos mañana a las 10 en el predio de Ezeiza. El martes lo hará en el mismo sitio, ambas prácticas serán en césped sintético para adaptarse al campo del Allianz Park del Palmeiras. El martes después de almorzar el plantel viajará rumbo a San Pablo. El jueves a las 21:30, Boca Juniors enfrentará a Palmeiras por la revancha de la serie de semifinales de la Copa Conmebol Libertadores de América.