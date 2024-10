Tras cancelar los próximos shows de su banda por unos chequeos médicos que le dieron mal, Martín Alejandro Fabio, mejor conocido como “El Mono” de Kapanga utilizó sus redes sociales para llevar calma a sus fanáticos. A través de un video, el cantante de rock argentino anunció su alejamiento de los escenarios por un problema de salud que padeció recientemente.

Mediante una filmación de más de un minuto, que publicó en su cuenta de Instagram, El Mono explicó la complicación que sufrió en su estado de salud. “El sábado me sentí un poquito mal, me dolía acá en el pecho. Me hice un estudio en la ambulancia que no me dio bien y me hice otros chequeos”, introdujo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el Mono reveló que sufrió un infarto tras la presentación de Kapanga en el festival Vivimos Música



"De esta salgo de taquito. Gracias por los mensajes de amor, espero que haya Monito de Kapanga para rato" https://t.co/YcJep3YNi5 pic.twitter.com/54kOkqIs1d — Rock And Ball (@RockAndBall) October 6, 2024

Y profundizó: “Me detectaron que estaba teniendo un infarto en el corazón. Así que por un tiempo voy a estar alejado de lo que más me gusta hacer y más feliz me hace, que es cantar con mis amigos de Kapanga. Pero primero está mi salud, ustedes sabrán entender. Pronto más novedades, pero sepan que de esta salgo de taquito”.

Luego, agradeció los mensajes de cariño que le hicieron llegar los seguidores de la banda, así como la atención recibida en el Sanatorio Modelo de Quilmes. “Quédense tranquilos, espero que haya Monito de Kapanga para rato. Esto es una tormenta, pasa pronto. Hoy dependo de los médicos, no está en una decisión mía cuando volveré a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana”, completó el músico.

“A nuestro querido Mono Ie han recomendado parar un poco la pelota y descansar. Venimos de varias temporadas de trabajo sin parar, este ha sido un año intenso y la vuelta por Europa fue muy vertiginosa y cansadora. Por eso, los médicos le aconsejaron tomarse un tiempo de descanso y prepararse para volver a darlo todo. Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina”, había comunicado Kapanga en su cuenta de “X”.