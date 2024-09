Ángel David Tellechea, más conocido como el “Mono” o simplemente David, brilla en el más popular de los deportes desde hace más de una década. Su velocidad, su excelsa pegada y la capacidad de resolución en el área, lo han transformado en un goleador eterno en el fútbol departamental.

Con el número 7 en la espalda, el “Mono” Tellechea bate récords con la camiseta de Deportivo Urdinarrain y actualmente es el goleador del Torneo Apertura (el cual acaban de ganar con su equipo, cuatro fechas antes del cierre) con 10 dianas, además está a siete de llegar a los 200 con la camiseta azul. Una locura.

El zurdo delantero se formó en Pueblo Nuevo e hizo su debut en Primera con 17 años, en 2010. Su paso por el plantel superior del equipo sabalero fue fugaz, ya que al no contar con los minutos que él requería decidió despuntar el vicio en el fútbol amateur.

Pero Augusto Spandre, entrenador de Unión del Suburbio en el aquel momento, lo invitó a sumarse al conjunto de Villa María y, después de probar, decidió volver a jugar en la Liga Departamental.

Su estadía en la entidad auriverde fue de seis meses y en 2013 se fue a jugar a Juventud Unida, a partir de un nuevo llamado de Spandre, esta vez desde la entidad de calle Alsina.

En el Decano, David Tellechea comenzó a demostrar sus dotes como goleador y en poco menos de dos años convirtió 20 tantos, además de ser el máximo anotador del equipo que logró coronarse campeón del Apertura 2014, último título liguista del club albiceleste.

En simultáneo, Juventud Unida logró el histórico ascenso a la B Nacional y partir del 2015 todos sus jugadores mayores de 21 años tenían que estar fichados bajo contrato.

Tellechea estampó la firma e integró el plantel de la B Nacional, pero en los primeros seis meses no tuvo chances de integrar ninguna convocatoria y por eso Deportivo Urdinarrain posó sus ojos en él y con el visto bueno del “Mono”, lo sumó a préstamo para la segunda mitad de ese año.

Así, comenzó su mágica historia con el equipo azul, que en 2016 adquirió su pase definitivo. En seguida, el “siete bravo” pagó con lo que mejor sabe hacer: goles, y lideró la tabla de artilleros del Torneo Apertura de ese año. Luego repitió en el Apertura 2017, 2018, 2019, 2022 y 23, además de lograrlo en la Copa Gualeguaychú 2018 y 2023.

Su faena goleadora fue clave para que a nivel colectivo, Deportivo se consagrará –cronológicamente- campeón del Torneo Apertura 2017, Copa Gualeguaychú 2018, Apertura 2018, Copa Entre Ríos 2018, Copa Gualeguaychú 2023, Torneo Apertura 2023, Torneo Clausura y la reciente corona en el Torneo Clausura 2024.

En diálogo con Ahora ElDía, el Mono Tellechea se refirió al título reciente que logró con su equipo, a sus virtudes como delantero, objetivos personales y la identificación con Deportivo después de nueves años en el club.

¿Cuál son las sensaciones tras la obtención de un nuevo campeonato?

El sabor es de alegría y satisfacción, por el enorme sacrificio que hace el grupo, tanto los chicos que estamos en Urdinarrain (es gualeguaychuense pero reside en la City), como los que vienen de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. A mí en su momento me tocó viajar y se lo que cuesta volver tarde a tu casa y al otro día tener que trabajar. Por eso, fue fundamental el grupo humano para lograr el objetivo, porque todos tiran para adelante y aportan su granito de arena para que toda fluya bien.

¿El grupo es la base del éxito deportivo?

Si, la base está en el grupo humano, pero obviamente a eso lo tenés que acompañar con mucho trabajo y Deportivo Urdinarrain desde hace años labura de manera espectacular. En los entrenamientos nadie regala nada y hasta los chicos de inferiores te hacen sentir que si no estás al 100, ellos están para jugar. Eso genera que ninguno se duerma, porque el que hoy es titular, al otro fin de semana puede ir al banco, porque somos un plantel comprometido y competitivo.

En lo individual, ¿Cuál es el secreto para ser goleador en todos los torneos, sin ser 9 de área?

Creo que en el tacto y en la intuición que tengo de estar en ciertas jugadas, que por ahí uno piensa y proyecta que la pelota puede caer en tal punto y te quedas ahí. Muchas veces termina pasando eso y uno tiene que saber estar en ese lugar y momento.

Hubo torneos donde hiciste goles a todos los rivales ¿Cómo reaccionas cuando no convertís?

Me considero un enfermo del gol, siempre quiero convertir. No me importa la competencia, ni tampoco si el rival va primero o último. Entonces, cuando pasan uno o dos partidos sin convertir me fastidio y hago mi autocrítica. Es el hambre que uno tiene de nunca conformase y, en parte, ese el secreto de la cantidad de goles que pude alcanzar.

¿El objetivo ahora es terminar como goleador del Apertura?

Si, después de haber logrado el objetivo de ganar el campeonato hablamos con Javier Lenciza (el entrenador) y su cuerpo técnico de darle descanso algunos jugadores. Pero le hice saber que en lo personal quiero seguir jugando. Como te dije, soy un enfermo del gol y ahora comienza mi torneo, que es tratar de ser nuevamente goleador del fútbol departamental y llegar a los 200 goles con esta camiseta.

¿Qué significa para vos Deportivo Urdinarrain?

Es mi hogar. Después de tantos años jugando en el club, lo siento así. Cuando estoy en la cancha es como estar en el patio de mi casa, ir a entrenar o ir jugar los domingos me da llena de felicidad. Me siento muy cómodo en el club y soy un hincha más, más allá que no nací, ni me crié en Deportivo.

Tuviste posibilidad de jugar en otras categorías y siempre elegiste seguir en Deportivo

Si, de hecho el otro día me llegó una propuesta para ir a jugar a un equipo de Misiones el Regional Amateur y la rechacé, porque quiero afrontar ese certamen con el club, porque es mi anhelo, al igual que cada torneo que juegue Deportivo, quiero estar ahí y representar la institución. Hoy en día no me veo fuera del club, no sé el día de mañana. Pero lo más probable es que me retiré como jugador en Deportivo Urdinarrain, que es lo que quiero.

Crédito fotos: Juan Manuel Fernández.