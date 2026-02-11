El Monte Semeru de Indonesia, en la provincia de Java Oriental, entró en erupción cinco veces este miércoles, enviando ceniza volcánica hasta 1.000 metros sobre su cima, según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG).

Liswanto, un oficial del Puesto de Monitoreo del Volcán Semeru, aseguró que la primera erupción ocurrió a las 00:28 am hora local, de acuerdo con un cable de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La erupción más fuerte se registró a las 05.36 am, cuando una columna de ceniza se elevó 1.000 metros hacia el cielo. La quinta erupción tuvo lugar a las 08.06 am y estuvo acompañada de una notable actividad sísmica, agregó.

Alerta de Nivel III

El Monte Semeru permanece en alerta de Nivel III, el segundo nivel más alto en el sistema de alerta volcánica de cuatro niveles de Indonesia.

El PVMBG recomendó al público no realizar actividades a menos de 13 kilómetros de la cima y dentro de un radio de cinco kilómetros del cráter debido a los peligros potenciales, incluyendo nubes calientes y materiales volcánicos.

Se instó a los residentes que viven cerca del volcán a mantenerse alerta y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Con una altitud de 3676 metros sobre el nivel del mar, Semeru es el volcán más alto de la isla de Java y uno de los más activos de Indonesia.

Este país archipelágico se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico y cuenta con casi 130 volcanes activos.

Fuente: NA.