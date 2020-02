El mordaz comentario de Ángel de Brito sobre los 20 años de Intrusos: "Rial va a..."

Aprovechando el móvil que estaba teniendo con Marina Calabró para Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le preguntó a la futura conductora de Confrontados si iba a ser de la partida. Ante la negativa le dio un mordaz palito a Rial. "¿Volvés a Intrusos para los 20 años del festejo?", le preguntó. Y ella respondió, escueta: "No, ya no". Siempre punzante, el conductor de LAM arremetió con ironía: "¡Otro más que se baja! Va a festejar solo, Rial. Ya se bajó Canosa y Luis Ventura no quiere saber nada. Marcela Coronel trabaja en Hay que ver, con Listorti. Vos vas a tener tu programa y no podés. Encima te lo llevás a Tartu. ¿Quién festeja? Que vuelva Angie Balbianipara los 20 años".