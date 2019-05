El Mortal Kombat 11 es tan violento que uno de sus creadores se volvió loco

Sostiene que evitó dormir durante varios días para no tener sueños violentos. El popular videojuego 'Mortal Kombat' es famoso por su violencia, representada en una forma extremadamente natural, que, por su parte, establece el estándar de la industria. No obstante, ahora esta ventaja parece traer frutos no deseados a sus creadores, después de que uno de los desarrolladores afirmara que se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático (TEPT) después de trabajar en el juego.Así, uno de los responsables del recién estrenado 'Mortal Kombat 11', que solicitó el anonimato para proteger sus perspectivas de empleo, le ha contado al portal Kotaku que a lo largo de 2018, junto a otros animadores, pasaba días revisando trabajos de animación violentos, rodeado por material de investigación sangriento de la vida real al que los creadores hacen referencia."Caminabas por la oficina y un chico estaría viendo videos de ahorcamientos en YouTube, otro estaría mirando fotos de víctimas de asesinatos, alguien más estaría viendo un video de una vaca que está siendo asesinada", cuenta el desarrollador.De acuerdo con el hombre, los desarrolladores del juego empezaron sentir los efectos nocivos en su estado psicológico solo un mes después de empezar el trabajo. "Tendría estos sueños extremadamente gráficos, muy violentos", dijo el desarrollador. "Simplemente dejé de querer irme a dormir, así que me mantenía despierto durante varios días para evitar dormir", agregó.El desarrollador finalmente buscó la ayuda de un terapeuta, que les diagnosticó TEPT, después de conocer las complejidades de crear la cinemática de las espeluznantes muertes de los personajes.La compañía creadora del juego, NetherRealm, por su parte, aún no ha comentado la historia del desarrollador, pero sí emitió una declaración sobre las acusaciones respecto a las malas condiciones en el lugar del trabajo y turnos extraordinariamente largos, que pueden haber exacerbado el impacto de las imágenes violentas en los desarrolladores."Apreciamos y respetamos enormemente a todos nuestros empleados y damos prioridad a la creación de una experiencia laboral positiva", escribió la compañía, citada por EuroGamer, agregando que estaba tomando medidas para reducir el 'tiempo de crisis'.