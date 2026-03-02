El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos dio a conocer los resultados finales de la temporada estival 2026. En el marco de la exitosa campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, los números oficiales marcan un saldo sumamente positivo para la provincia gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado.

En términos económicos, la llegada de visitantes inyectó en la economía provincial un total de $305.036.408.216. Este intenso movimiento favoreció directamente el sostenimiento y fortalecimiento de rubros clave como el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y la recreación a lo largo de las diez microrregiones turísticas entrerrianas.

Los números clave del verano

Para entender el éxito de la temporada, los indicadores destacan que la ocupación promedio alcanzó el 66% a nivel provincial durante el verano. El punto más alto se registró durante el fin de semana largo de Carnaval, marcando un 97% de ocupación y llegando a niveles plenos (100%) en aquellas localidades con eventos de alta convocatoria. En cuanto al impacto económico a nivel individual, el consumo o gasto diario por turista rondó los $102.243.

Fiestas populares y escenarios multitudinarios

El calendario estival entrerriano fue uno de los grandes imanes del verano, ofreciendo 10 Fiestas Nacionales (siete en enero y tres en febrero). Entre los hitos de la temporada destacaron el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante (que superó los 60 mil espectadores) y el histórico Triatlón Internacional de La Paz, reuniendo a más de 1.000 atletas. A estos se sumaron celebraciones emblemáticas como la Fiesta Nacional del Mate (Paraná), de la Playa de Río (Concepción del Uruguay), de la Artesanía (Colón), del Lago (Federación), del Lino (Lucas González), de la Sandía (Santa Ana) y del Chamamé (Federal).

Estos escenarios convocaron a una constelación de estrellas de alcance masivo. Turistas y locales vibraron con los shows de artistas de la talla de Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes!, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso, La Konga y LukRa, entre muchos otros.

El brillo del Carnaval y la consolidación de nuevos circuitos

Como es tradición, el turismo de carnaval volvió a ser un motor indiscutido. Se desarrollaron 25 carnavales y corsos en 22 localidades de la provincia. En ese marco, la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú ratificó su liderazgo a nivel nacional, convocando a 211 mil personas a lo largo de sus noches de enero y febrero.

Finalmente, la oferta tradicional de playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, sumada a los 15 complejos termales y parques acuáticos, se complementó con un notable crecimiento de alternativas como el turismo rural y el Camino del Vino Entrerriano. Estas propuestas de experiencia, integradas en el modelo de 10 microrregiones, permitieron extender la estadía de los viajeros y distribuir equitativamente el impacto positivo del turismo en todo el suelo entrerriano.