El Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón 2026 continúa este martes 20 de octubre en Gualeguaychú, con una segunda jornada que incluye 25 carreras de embarcaciones dobles, distribuidas entre las 9 y las 16:10 h. La programación comprende pruebas masculinas, femeninas y mixtas de distintas franjas de edad, además de dos ceremonias de premiación.

Tras el inicio de las competencias individuales del lunes, la actividad deportiva se concentra ahora en las modalidades de kayak doble (K2) y canoa doble (C2). Los palistas competirán sobre el río Gualeguaychú, en el circuito ubicado entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para el público.

Las pruebas previstas incluyen recorridos de 8,2, 11,4, 15,4 y 19 kilómetros, según la categoría. En las carreras de mayor exigencia se incorporan porteos, instancias en las que los competidores deben salir del agua, trasladar sus embarcaciones por tierra y regresar al río para continuar el recorrido.

La actividad comenzará a las 9 h con las primeras largadas de kayak doble masculino, seguidas por las categorías femeninas. A partir de las 10:30 h se desarrollará un segundo bloque de competencias, mientras que durante la tarde tendrán lugar nuevas pruebas masculinas, femeninas y mixtas.

Cronograma del martes 20 de octubre

Competencias de la mañana

9 h: K2 masculino máster de 65 a 69 años.

9:05 h: K2 masculino de 70 a 74 años.

9:10 h: K2 masculino de 75 a 79 años.

9:20 h: K2 femenino máster de 65 a 69 años.

9:25 h: K2 femenino de 70 a 74 y de 75 a 79 años.

10:30 h: K2 masculino de 35 a 39 años.

10:35 h: K2 masculino de 45 a 49 y de 55 a 59 años.

10:40 h: K2 femenino de 35 a 39, 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años.

12:20 h: Primera ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 23 a 30.

Competencias de la tarde

13 h: K2 masculino máster de 40 a 44 y de 50 a 54 años.

13:05 h: K2 masculino de 60 a 64 años y K2 femenino de 55 a 59 años.

13:10 h: K2 femenino de 40 a 44 y de 60 a 64 años.

13:15 h: C2 masculino máster de 35 a 44 y de 55 a 59 años.

16:05 h: K2 mixto máster de 35 a 44 y de 45 a 54 años.

16:10 h: K2 mixto de 55 a 64 y de 65 a 74 años.

17:30 h: Segunda ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 31 a 47.

Las competencias mixtas serán las encargadas de cerrar las pruebas deportivas de la categoría máster. Estas carreras se disputarán sobre distancias de 8,2 y 11,4 kilómetros, según la franja de edad, mientras que las últimas premiaciones están programadas para las 17:30 h.

Cómo continúa el campeonato

Con la finalización de las pruebas máster, el Mundial de Canotaje Maratón dará paso el miércoles 21 de octubre a las competencias de paracanotaje y a las actividades correspondientes a las categorías de élite.

La jornada del miércoles comenzará con entrenamientos en el circuito entre las 9 y las 14:15 h. A partir de las 14:30 h se disputarán las primeras pruebas de paracanotaje masculino y femenino, mientras que las ceremonias de premiación del Mundial y del Panamericano están previstas para las 17 y las 17:30 h, respectivamente.

Ese mismo día, a las 18 h, tendrá lugar la ceremonia oficial de apertura del campeonato.

La programación continuará del jueves 22 al domingo 25 de octubre con las competencias juveniles, sub-23 y sénior, que incluirán pruebas de distancia corta y recorridos de maratón. El certamen finalizará el domingo con las últimas carreras, las premiaciones y la ceremonia de clausura.