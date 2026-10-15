La llegada del Campeonato Mundial ICF de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026 y el Mundial Máster sitúa a la ciudad en el centro de la escena deportiva internacional. Ante este acontecimiento histórico para Entre Ríos y el país, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) se suma como articulador de la hospitalidad local bajo su premisa institucional: todos somos anfitriones.

“Para la hotelería, la gastronomía y los prestadores recreativos nucleados en la AHGG, acompañar un evento de esta envergadura implica respaldar el trabajo de los organizadores garantizando estándares de calidad en la estadía”, manifestaron.

La Asociación destacó los servicios de hotelería y gastronomía que ofrece la ciudad, y el valor de ser anfitriones.

"El Mundial de Canotaje es una vidriera que muestra lo mejor de nuestro río y de nuestra gente. Desde nuestro lugar como hoteleros, gastronómicos y prestadores de recreación, acompañamos este evento convencidos de que el éxito de la estadía radica en que cada visitante sienta la calidez de una ciudad donde todos somos anfitriones”, señalaron desde la entidad.

Ante el reciente repunte en la altura del río Gualeguaychú, el comité organizador junto a las autoridades de la Confederación Panamericana de Maratón, la Federación Argentina de Canoas y el Municipio llevaron adelante una reconfiguración operativa en tierra. La crecida motivó ajustes en la disposición física de las carpas, mangas de embarque y estructuras de servicios sobre la Costanera y áreas ribereñas, relocalizando sectores operativos para preservar las condiciones óptimas de circulación y seguridad técnica.

Con el arribo de las primeras delegaciones internacionales y el avance del montaje previsto, las autoridades confirmaron que el cronograma de competencias (del 19 al 25 de octubre) se mantiene plenamente en pie, ratificando la capacidad de la ciudad para sortear contingencias hidrológicas sin alterar el desarrollo deportivo ni la actividad turística.