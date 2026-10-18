Hasta el momento, la nómina de participantes alcanza los 358 deportistas en la categoría Máster y 343 en Élite, con un promedio de entre 20 y 40 palistas por categoría.

En forma paralela, cuadrillas de trabajo ultiman los detalles logísticos y de infraestructura en la zona del paseo costero. Entre las tareas destacadas, en la pasarela de los Obeliscos se procedió al montaje del portal de acceso principal al predio del evento, el cual atrae a vecinos y turistas que recorren el lugar en las horas previas a las pruebas.

Crédito: MR Fotografía.

Cronograma de competencias

El calendario oficial prevé que las pruebas para las categorías Máster se lleven a cabo durante las jornadas de mañana y del martes, abarcando trayectos de entre 20 y 25 kilómetros. Asimismo, las competencias de paracanotaje contemplan un recorrido de 9 kilómetros.

La programación continuará el jueves 22 con la disputa de la short race, sobre un circuito reducido de 3 kilómetros. Finalmente, entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, saltarán al agua los deportistas de las categorías Júnior, Sub-23 y Sénior, quienes afrontarán distancias de 20, 25 y 30 kilómetros respectivamente.