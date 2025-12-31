Las celebraciones de Año Nuevo comenzaron a recorrer el planeta este miércoles cuando el remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, se convirtió en el primer lugar en dar la bienvenida al 2026 a las 10:00 GMT. Desde allí, las festividades avanzarán hacia el oeste mientras miles de millones de personas se preparan para despedir un 2025 marcado por conflictos geopolíticos, crisis climáticas y tensiones económicas.

En Sydney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, cientos de miles de espectadores se congregaron junto al puerto para presenciar nueve toneladas de fuegos artificiales. Sin embargo, las festividades tuvieron un tono sombrío: apenas dos semanas después del tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó 15 muertos, las celebraciones incluyeronun minuto de silencio mientras el icónico puente del puerto se iluminará de blanco en símbolo de paz. “La alegría que usualmente sentimos al inicio de un nuevo año está atenuada por la tristeza del viejo”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.

Las celebraciones continuarán hacia el oeste: más de dos millones de personas se esperan en la playa de Copacabana en Brasil para lo que las autoridades llaman la fiesta de Año Nuevo más grande del mundo, mientras que Hong Kong canceló su tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Victoria Harbour en homenaje a las 161 víctimas de un incendio en noviembre.

Las fotos del impresionante show de fuegos artificiales de Sidney

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el puente del puerto y la Ópera de Sídney durante las celebraciones de medianoche. Sídney, 1 de enero de 2026. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Nueve toneladas de fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el icónico puente y la Ópera de Sídney ante cientos de miles de espectadores.

La autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo” cumplió así con su tradición de ser una de las primeras grandes ciudades en recibir el nuevo año, aunque con un tono más sobrio que en años anteriores.

El espectáculo pirotécnico de nueve toneladas estalla sobre los íconos de Sídney en la llegada del Año Nuevo. Sídney, 1 de enero de 2026. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Fuegos artificiales de medianoche sobre el puerto de Sídney, en celebraciones marcadas por un minuto de silencio por las víctimas de Bondi Beach. Sídney, 1 de enero de 2026. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

El tradicional espectáculo de Año Nuevo ilumina el puente del puerto y la Ópera de Sídney ante cientos de miles de espectadores. Sídney, 1 de enero de 2026. (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Sídney recibe el 2026 con su icónico despliegue de fuegos artificiales, uno de los primeros en la cadena de celebraciones globales. Sídney, 1 de enero de 2026. (Foto: Saeed KHAN / AFP)