Este viernes, figuras destacadas del mundo de la moda se congregaron junto al público para rendir homenaje al renombrado diseñador Valentino Garavani durante su funeral en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires en Roma. Este servicio religioso marcó el cierre de dos días de velorio público en la sede de la fundación Valentino, donde admiradores y colegas pudieron presentar sus respetos al creador de icónicas piezas de alta costura.

Entre los asistentes se esperaban grandes nombres del diseño como Tom Ford y Donatella Versace, además de la influyente editora de Vogue, Anna Wintour, y la actriz Anne Hathaway, quienes han sido inspiradas por el talento de Valentino a lo largo de los años.

Valentino, quien falleció este lunes a los 93 años en su hogar en Roma, dejó un legado imborrable en la moda, siendo adorado por figuras de la realeza, primeras damas y celebridades como Jackie Kennedy Onassis, Julia Roberts y la reina Rania de Jordania. Estas personalidades han expresado en numerosas ocasiones cómo el diseñador lograba que se sintieran y lucieran excepcionales.

Durante los días previos al funeral, cientos de personas visitaron la capilla ardiente para rendir homenaje al que muchos consideran el "último emperador" de la moda italiana. Aunque Valentino presentó la mayoría de sus colecciones en París, siempre mantuvo su atelier en Roma, reafirmando su profundo vínculo con la ciudad.

Bautizado como Valentino Clemente Ludovico Garavani en honor al actor Rodolfo Valentino, empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.

En 1950, cuando tenía 18 años, acudió a una función de ópera en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde observó admirado a un grupo de damas vestidas de rojo. A partir de entonces, adoptó este color como su "emblema" y tras múltiples mezclas, llegaría a idear un nuevo tono de rojo intenso.

Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes. Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.

A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Es una alternativa al estilo andrógino y rectilíneo de Giorgio Armani y también a la exuberancia más atrevida de Karl Lagerfeld, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y otros diseñadores más rompedores. Valentino insiste en la feminidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.

Hacia 1998, vendió su empresa pero siguió dirigiéndola. Sin embargo, pocos años después se rumoreó que planeaba retirarse. Finalmente lo hizo con un histórico desfile en París, el 23 de enero de 2008. En 2009 se estrenó la película Valentino: The Last Emperor, un documental rodado a lo largo de un año, que desvelaba la vida profesional y privada del diseñador.