Agilizar el proceso de habilitaciones fue una de las promesas de campaña del intendente Mauricio Davico, y según la titular de la dirección Diana Visconti lo han conseguido.

“Yo trabajaba en la dirección y ya tenía experiencia. Me llamaron, tomé la gestión y fue un desafío, ya que fue uno de los ejes principales de campaña que las habilitaciones sean más ágiles. Esto no quiere decir que no se hagan los controles necesarios en cuanto a seguridad e higiene, bromatología o plano de obra, entre otros. Todo se debe cumplimentar igual que antes, pero con otro procedimiento”, expresó la funcionaria en diálogo con Ahora ElDía.

“Lo que se hizo fue sacar un decreto en donde se modificó el procedimiento. Entonces sale lo que ahora se conoce como ‘Habilitaciones Express’. Lo que se hacía antes era que si aparecía algo que se debía cumplimentar entonces la solicitud no continuaba, es decir que el expediente quedaba frenado. En esa parte, el contribuyente quedaba encerrado, porque muchas veces el contribuyente alquila un lugar, y no sabe que el inmueble tenía deuda municipal. Entonces lo que hace ahora la Dirección de Rentas es imputarle esa deuda en un plazo determinado al dueño del inmueble. Lo mismo pasa con el plano de obra ya que Obras Privadas le da un plazo determinado y así con las distintas direcciones cuando tienen deudas. Lo que se hace ahora es continuar con el trámite, no se frena, por eso es más ágil. Las deudas se imputan igual, pero a quién le corresponde y con un plazo determinado. Eso es ‘Habilitaciones Express’. Es un giro de 180 grados porque cambió todo el proceso, fue un cambio de paradigma, y ahora con los números es un hecho sin precedentes, es casi un 100% más de lo que se hizo el año pasado en esta fecha”, explicó Visconti acerca de la modificación administrativa que llevaron adelante.

Puntualmente, acerca del número de locales que se han abierto o regularizado, afirmó que “en el último mes se habilitaron 89 comercios. En Gualeguaychú tenemos un rango muy grande de comercios, hemos habilitado estaciones de servicios, algunas empresas del parque industrial, peluquerías o kioscos, entre otros emprendimientos”.

Además, destacó que “muchos son nuevos, ahora ingresó otra inversión que son tres locales, franquicias, que se vienen a instalar en el centro de Gualeguaychú. Ya está todo en trámite y en muy poco tiempo van a estar en actividad. Hay comercios nuevos, una de las cosas que se habilitó fue el ensamblaje de robótica, que es una actividad que la ciudad no tenía”.

Consultada si se han dado de baja comercios, contestó que “hemos tenido muy pocos ceses, es mínimo el porcentaje“, y añadió que “las habilitaciones no han bajado, todos los días ingresan nuevas solicitudes, 10 o 15 por día, las personas siguen invirtiendo y apostando a la ciudad. Me llamó la atención que el año pasado casi no habilitamos tiendas de ropa, y este año si, muchos se habían ido a sus casas y hoy en día volvieron a los comercios”.

Agilidad y quita de burocracia

Manifestó que la celeridad del trámite “también tiene que ver con que el contribuyente cumple, porque si no envían la documentación que se necesita no podemos hacer magia. Habían quedado muchos trámites trabados, hoy un plano de obra no es algo barato, más en la situación económica que estamos atravesando”, puntualizó.

“Después también estaba lo que era la adecuación, que tenían que rehabilitar todo y enviar todo de nuevo. Hoy día yo le llamé ‘Actualización de datos’: si es una actividad sencilla como puede ser una tienda de ropa, que está habilitada, completa una declaración jurada en Guale Activa, adjunta el contrato en caso que no sea el titular, nosotros iniciamos un expediente por el sistema nacional y se van a realizar los controles (en este caso sería sólo Seguridad e Higiene) y si chequea que está todo de la misma manera vuelve y automáticamente se emite la resolución, que en ese caso antes eran por 4 años las habilitaciones comunes y ahora son por 5 años. Las otras por ordenanza quedaron todas igual, por ejemplo estaciones de servicio por 2 años y boliches 1 año, esas vigencias quedaron igual”, detalló la funcionaria.

Visconti marcó que “todo se hace de manera online, pero no hemos perdido la atención al público, tenemos cuatro personas para eso y muchas veces pedimos que se acerquen para que haya una mejor comunicación y tratar de solucionarle el problema al contribuyente. También estamos con el programa ‘Habilitaciones más cerca’, estamos en distintos puntos de la ciudad todos los miércoles, con el objetivo de que la gente se acerque y pregunte; y se asesora para que a la hora de controlar sea un trámite más, sin dejar de lado la seguridad”, recalcó, y agregó que “nunca se había salido con habilitaciones a la calle y la verdad es que estamos trabajando articuladamente con las direcciones y haciendo un relevamiento de los comercios no habilitados junto a Inspección General, cosa que en los últimos años no se hizo, por eso nos encontramos con muchos”.

Mientras que acerca de los que no están en regla, sostuvo que “lo intimamos, Inspección General le da un plazo para que inicien el trámite y vengan a Habilitaciones. Cuando les empezamos a contar que no es tan complejo, que se simplificó el trámite, lo hacen. De los relevamientos que se han hecho van ingresando, tampoco hemos ido a cerrar las persianas, por la situación económica, porque entendemos que todos necesitamos trabajar, pero mientras tanto nos ponemos al día, es un ida y vuelta. Hasta ahora todos los comercios intimados han iniciado el trámite, no ha habido inconvenientes”, contó.

En cuanto a los costos para habilitar un comercio, marcó que “depende de la actividad, de si pagan un alquiler o no, después tienen que pagar Afip y Ater y depende si son monotributistas o responsables inscriptos, esos números ya no los manejamos porque ni siquiera cobramos el sellado, porque eso se sacó por ordenanza. Por nuestra parte es un asesoramiento y un trámite administrativo”.