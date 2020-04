El Municipio afirma que no peligra el suministro de agua, pero aconseja no desperdiciarla

Por si no hubiera pocos problemas con el brote de coronavirus, una falsa noticia que circuló por redes sociales como Facebook y grupos de WhatsApp alertaba que en algunas zonas de Gualeguaychú varios hogares no estaban teniendo acceso al servicio de agua potable, y el motivo no era otro que la bajante histórica del río Gualeguaychú.

Sin embargo, cuando la “fake news” comenzó a circular con más fuerza, desde el Municipio emitieron un comunicado desmintiendo la falacia que se estaba compartiendo: “Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informamos que la producción y provisión de agua potable es normal en el marco de la gran bajante del río Gualeguaychú. Solicitamos no reenviar mensajes con información falsa”, alertaron, pero además también instaron “a los vecinos a realizar un consumo medido de agua para cuidar entre todos el ambiente”.

De manera un poco más amplia y ofreciendo más detalles habló sobre la situación Iván Mataitis, director de Obras Sanitarias: “En la noche del domingo tuvimos un inconveniente en la toma de agua, pero hoy ya el servicio ya es normal. Si bien no descartamos que si sigue bajando el río podamos tener algún inconveniente, hoy por hoy seguimos produciendo con niveles normales", aclaró.

“La expectativa es que esta bajante continúe hasta la noche y se frene. Y a partir de allí no debería haber inconvenientes”, agregó y anticipó cual puede ser un escenario problemático para la ciudad: “Si baja 15 centímetros más (actualmente la altura más baja fue de 0,33 metros) tendríamos problemas, pero esta bajante ya es extraordinaria".

¿Por qué bajó tanto el río?

El especialista en la materia y ex titular de Defensa Civil Daniel Hernández es una eminencia en el tema. Con un tono pedagógico y sin alarmismos, explicó en ElDía desde Cero (FM 104.1) que esta situación se debe a la falta de lluvia en el río Paraná y en el río Uruguay.

"A la altura de los Saltos del Moconá se cruza caminando a Brasil. Y en ese país, en el alto Uruguay, hay cinco represas hace mucho tiempo, y las mismas ya no tienen agua para retener. En Salto Grande están trabajando con 600 litros de agua cuando habitualmente lo hacen con 6000 litros"

Con respecto a cómo sigue el comportamiento del río, afirmó que “el pronóstico indica que mañana entrará más agua por la rotación de vientos, el río de la Plata va a mover una masa de agua hacia arriba y quizás ya tengamos el río Gualeguaychú en un metro treinta”, aunque también advirtió que “con el viento norte del fin de semana el río quizás vuelva a bajar nuevamente”.

Otra voz autorizada en la materia es Raul Almeida, responsable del Museo Arqueológico “Manuel Almeida” y un auténtico baqueano que hizo del río Gualeguaychú y uruguay su segundo hogar. Según explicó, la última vez que recuerda una situación similar el calcula que fue en 2006 o 2007, en plena lucha contra Bornia y las papeleras.

“Me acuerdo que vinieron unos documentalistas a hacer una nota y el río estaba a 0,18 o 0,28 metros, con todas las escolleras fuera del agua. Fue una bajante grande, pero fue puntual. En cambio ahora es extendida en el tiempo”, rememoró.

Desde su conocimiento, estimó que vamos a volver a tener un cauce normal en el río Uruguay y Gualeguaychú cuando se den una serie de factores que actualmente no se están dando: “Hasta que no llueva más al norte esto va a seguir así. Mientras no haya precipitaciones en el sur de Brasil, nada va a cambiar. Y lo complicado es que estamos entrando en una época de poca lluvia. Por lo pronto, como estamos tan cerca del estuario del Río de la Plata, alguna sudestada importante nos puede dar un alivio, pero será temporal, porque en cuanto se calme el viento el agua se va a volver a ir”.

Almeida, un aficionado de la arqueología con una vocación que viene en su ADN, ve un aspecto positivo a este presente de los ríos de la zona. El escenario es espectacular para tener un mapa del río, y también para salir a buscar restos fósiles, porque quedan trabados bajo el agua. Estamos esperando también conseguir muchas cerámicas”, se entusiasmó en declaraciones al ciclo radial Viene con Yapa, donde además aconsejó que este es una situación ideal para “aprovechar para limpiar las costas o hacer mantenimientos de los muelles”.