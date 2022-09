Así lo afirmó el director de legal y Técnica Martín Britos, quien dio sus impresiones sobre la negociación paritaria con el gremio de los municipales. Al mismo tiempo, dejó en claro que jamás hubo agresiones por parte del Ejecutivo, pero que la situación no fue igual desde el sindicato. Por otro lado, se refirió a la polémica generada por la ordenanza de traslados de pacientes oncológicos, que derivó en un fuerte cruce entre concejales del oficialismo.

En diálogo con AHORA Radio Cero, el director de legal y Técnica de la Municipalidad Martín Britos inicialmente abordó la realidad de las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores municipales sobre la paritaria.

“Inicialmente mostré mi escepticismo por la forma en que se venían manejando las cosas. Actualmente ha habido una apertura al diálogo por parte del sindicato como para poner un poco de racionalidad en la cuestión. Si bien no he estado metido de lleno en el tema en los últimos días por cuestiones personales, mis compañeros me han dicho que el panorama actual es distinto y un poco más fértil que hace un par de semanas”, expresó el abogado.

Asimismo, sobre algunas situaciones que tensaron la negociación, Britos remarcó que “siempre hemos tratado de negociar consensuando y dialogando, nunca de nuestra parte hubo agresiones ni frases como las que se han escuchado. Estamos en una negociación, pero por parte del Ejecutivo siempre habrá voluntad de diálogo y de consenso. Veo que hay diferentes posibilidades, puede ser que el Sindicato pueda volver a realizar medidas de fuerzas, aunque también puede haber salidas que nos permita alcanzar un final a esta negociación. Son tiempos difíciles, hay momentos en que parece que el tema no se va a solucionar, pero hay un punto en donde nos ponemos de acuerdo y terminamos acordando”.

Divisiones en el bloque del piaggismo

Otro tema que dio mucho que hablar en los últimos días fue el cruce entre concejales del oficialismo en torno a un proyecto de ordenanza presentado por Andrea Noguera y Sofía Ghiglione, en el cual pedían que se restituya el servicio de traslado de pacientes oncológicos, suspendido por la pandemia.

La iniciativa recibió fuertes críticas por parte sus compañeros de bancada, recibiendo muchas abstenciones y dos votos negativos (el de Juan Boari y Hernán Ayala). Al respecto, Britos sostuvo que “internamente siempre dentro del equipo de trabajo hemos tenido discusiones o intercambio de opiniones. En este caso puntual, entiendo que la forma en que la que se ha dado la discusión no fue la esperada, lo cual no es deseable la situación que se da en el Concejo, tratando una ordenanza de manera súbita e imprevista”.

Asimismo, expresó que “es muy complejo regular sobre un servicio público, especialmente cuando ese servicio está regulado por distintas resoluciones. Lo que se ha creado con este proyecto de las concejales Noguera y Ghiglione es una ficción, porque si bien podemos compartir los considerandos, en la ordenanza se solicita al Ejecutivo Municipal la restitución del servicio, pero no se especifica bajo qué marco normativo se tiene que dar, cuáles serán los organismos de control del mismo y/o la periodicidad con que se va a realizar. En definitiva, un montón de cuestiones fundamentales que hacen al tema. Entonces, no es que se restituyó el servicio, se solicita el mismo, pero hay que trabajar sobre muchas cuestiones para poder implementarlo”.

En torno al tema, Britos explicó que “lo que nosotros queremos saber es cuál es el universo en que se realiza este pedido, dado que las concejalas han manifestado haber recibido cientos de reclamos, algo que yo no pongo en tela de juicio. Entonces hay que darles a esas personas las respuestas a sus reclamos. Y si es necesario que sea un servicio público, de inmediato le pediremos a la provincia que se haga cargo de la situación y en caso de que no puedan hacerlo le pediremos que nos transfiera los recursos para que nosotros nos hagamos cargo de esta situación. El servicio hay que garantizarlo y lo vamos a seguir haciendo, sea de la forma que sea, lo hemos hecho siempre y no se ha dejado de hacer”.

Finalmente, Britos marcó diferencias con Noguera y Ghiglione al expresar que “las dos concejalas han manifestado abiertamente que no sienten libertades en nuestro espacio. Son representantes del peronismo, que ingresaron al Concejo bajo el paraguas de una gestión que obtuvo el reconocimiento de la ciudadanía y que actualmente están tomando sus propias decisiones. El oficialismo trabaja de otra manera, tenemos discusiones internas casi siempre, pero luego consensuamos y el discurso que presentamos ante la opinión pública es uno solo. Con estas concejalas se ha dado lo contrario, a mí me parece respetable las opiniones y posturas de cada una, pero creo que hay que respetar a las personas que nos han puesto en los lugares en los que estamos, hay que poner todo arriba de la mesa”.