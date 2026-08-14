El Municipio advirtió sobre las previsiones meteorológicas e hidrológicas para la región entre el sábado 15 y el martes 18 de agosto, plasmadas en el Informe Especial por Fenómenos Significativos emitido este viernes por el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El documento señala que durante ese período se esperan lluvias de manera intermitente en el Litoral y la región central del país. Para este sábado 15 se anticipan precipitaciones de ligeras a moderadas, principalmente en el sur de Entre Ríos, mientras que durante el domingo 16 la zona de mayores precipitaciones se desplazará hacia el Litoral.

Para Entre Ríos se prevén acumulados importantes, que podrían superar puntualmente los 100 milímetros diarios, acompañados en algunos sectores por actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Estas condiciones podrían continuar durante el lunes 17 y martes 18, afectando especialmente a Entre Ríos y otras provincias del Litoral.

Previsión hidrológica para Gualeguaychú



El informe indica que, debido a los importantes acumulados de precipitaciones, podrían registrarse aumentos significativos en el río Gualeguaychú desde el lunes 17 en adelante.

Asimismo, se señala que los vientos sostenidos del sector sudeste previstos para lunes y martes en el Río de la Plata podrían generar una crecida del nivel del río y dificultar el escurrimiento normal de la cuenca.

Respecto del río Uruguay, el informe indica que el aporte de ambas márgenes mantendría al tramo inferior del curso en oscilaciones dentro de niveles de aguas medias altas.

Desde el Municipio aseguraron que continuarán realizando el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y de la evolución de los niveles de los cursos de agua, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y en articulación con los organismos que integran el sistema de prevención y respuesta ante emergencias.

Recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, y prestar atención a las actualizaciones que puedan emitirse durante los próximos días. Los teléfonos para reportar emergencias son: 103 y 3446 628885