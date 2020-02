“Está todo dado para que haya una mayor afluencia de público. Las condiciones ideales están dadas este fin de semana: la gente sabe que hay playa, que el río no ha tenido ningún repunte, y que la situación del río y el clima son ideales, acorde al resto de la temporada ya viene siendo muy buena. Todo esto nos indica que podemos tener una ciudad duplicada en gente”, agregaron.

“La idea es informarle las reglas de convivencia a todo0s los que entren a Gualeguaychú. Lo que queremos es que los que vengan a visitarnos se adecúen a nuestros códigos de convivencia, no que nosotros tengamos que adaptarnos a ellos. El vecino no quiere gente que se suba a los baños químicos”, enfatizaron.

Sobre los controles de alcoholemia, Navone afirm{o que crecerán la cantidad de controles: “Este fin de semana, los controles van a empezar en el acceso y vas a continuar a la salida de las playas y puntos sorpresas. Vamos a tener el acompañamiento de dos móviles con personal de la agencia de Seguridad Vial, más el personal policial y de tránsito. Inclusive, hemos hablado con la policía para que tengan el perro de narcóticos. Controles va a haber, y al haber más controles seguramente aumente la cantidad de vehículos retenidos”.

Por su parte, Pintos se refirió a la prohibición del consumo de alcohol en los sectores públicos y adelantó cómo se procederá en caso de infringir esta prohibición: “La prohibición de consumo de alcohol en la vía pública sigue tal cual. Es una tarea continua y constante. Seremos grupos de cinco acompañados de policías. Si encontramos a alguien tomando en la vía pública les vamos a quitar todas las bebidas.”

En consonancia con este punto, los funcionarios municipales notificaron que tampoco se permitirán los puestos de comida callejeros armados al paso y sin ningún tipo de control y habilitación. “Tampoco se va a habilitar nada en la vía pública, ya sea carrito panchero o comida al paso, este año no va a haber nada. Se decidió que no estén más porque nadie va a salvar la moneda esos cuatro días y en cambio sí se perjudica a los que nos acompañan todo el año y están habilitado y con bromatología al día. Por eso queremos que la gente consuma en los gastronómicos privados que acompañan todo el año”.

Finalmente, informaron que este año los turistas sólo se podrán hospedar en los lugares habilitados y que no abrirán lugares de emergencias si es que el aluvión deja sin capacidad la ciudad. “Estamos con los guardaparques para que no se instalen carpas en el Parque Unzué, y si está lleno Gualeguaychú, le vamos a tener que pedir a los turistas que se vayan a acampar a otra ciudad. No podemos permitir que cualquiera con un pedazo de patio haga un camping improvisado”, resaltaron.