Los trabajos son para mejorar la respuesta de los voluntarios ante cualquier emergencia. El tráfico sobre calle Maipú, entre Bolívar y Andrade, estará interrumpido hasta que finalicen las obras emprendidas por la Municipalidad.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, puso en marcha a comienzo de esta semana un plan de recuperación integral del acceso principal al destacamento de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, con tareas de demolición, saneamiento de bases y hormigonado de toda la zona para mejorar sus funciones.



El operativo se desarrolla en el frente del cuartel ubicado sobre calle Maipú, donde la estructura presentaba fisuras profundas y paños fracturados que dificultaban la salida de autobombas y unidades pesadas.



Para resolver esa situación se ejecuta la reconstrucción completa de la rampa de ingreso y egreso, junto con trabajos de refacción en el interior del edificio.



Este martes, el Municipio comenzó con el colocado de hormigón tanto en la rampa de ingreso y exceso, algunos sectores dentro del cuartel y la calzada que se utiliza de calle de salida de las autobombas ante cualquier emergencia.



Durante la jornada del lunes, personal municipal había efectuado la rotura total de las superficies comprometidas mediante una retroexcavadora equipada con pala frontal y brazo trasero, seguida por el retiro de escombros, barrido general y consolidación del terreno de apoyo.



Esta etapa dejó preparada la base para el vertido de hormigón, que comenzó a realizarse el martes por la mañana, con el fin de restituir la continuidad estructural de los sectores intervenidos.



Por estos trabajos, el tránsito vehicular sobre Maipú, entre Bolívar y Andrade, estará interrumpido para permitir el despliegue seguro de maquinaria y personal y hasta que las labores emprendidas por el Gobierno de Gualeguaychú queden concluidas.

La semana próxima el cronograma se trasladará a la segunda salida del establecimiento, donde se aplicará un esquema de obra similar.



“La mejora de accesos en un cuartel de emergencias no admite demoras ni soluciones parciales ya que cada losa recuperada se traduce en segundos ganados al momento de responder un incendio o un rescate, un margen que puede marcar la diferencia entre un control oportuno y una pérdida mayor”, manifestaron.