En el Salón de la Memoria de la Municipalidad, el intendente Martín Piaggio firmó junto al presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, Martín Müller y la directora Departamental, Marta Irazábal un acuerdo para avanzar en la construcción de una Escuela de nivel inicial, primario y secundario en la zona norte de nuestra ciudad.

“Analizamos junto al equipo, la importancia de poder construir en el noroeste de nuestra ciudad, donde ya viven cientos de familias y prevemos que en el corto plazo se sumarán más de 1000 familias más, una escuela para acompañar el proceso de crecimiento poblacional” expresó con gran alegría Piaggio y continuó “Gracias al trabajo de planificación mediante el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL hemos desarrollado una serie de obras de infraestructura y servicios, como calles, redes de agua y cloacas, energía eléctrica, un Centro de Salud, un Club, un Espacio de Primera Infancia, y ahora contará también contará con un establecimiento educativo” y concluyó “Este conjunto de obras tienen como objetivo brindar más y mejores servicios a los vecinos y vecinas que decidan instalarse en esa zona de nuestra ciudad. Con planificación avanzamos en el cambio del cambio profundo que necesita la ciudad para seguir creciendo”.

El convenio suscripto por el intendente y el presidente del CGE expresa:

PRIMERA: la MUNICIPALIDAD se compromete a DONAR al CGE una fracción de terreno de una superficie aproximadamente de 5.000 m2, ubicado entre las calles Tula Costa, Domingo Merlo, Pablo Pivas y Nº 409, de la ciudad de Gualeguaychú, que forma parte integrante de un inmueble de mayor extensión cuyos datos catastrales son Manzana: 3034 Parcela: 1 Partida Provincial: 166235, perteneciente a la Matrícula Nº 107966.



SEGUNDA: La donación del inmueble se realizará con el cargo de construcción y funcionamiento de complejo educativo que contemple Nivel Inicial obligatorio, Nivel Primario y Nivel Secundario.



TERCERA: El CGE se compromete a afrontar todos los gastos que demanden la mensura y escrituración de la fracción de terreno objeto del presente.

CUARTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar las gestiones necesarias tendientes a obtener la correspondiente autorización del Honorable Concejo Deliberante, según lo dispuesto en el art. 95 inc. r) de la Ley Orgánica de Municipios Nº 10.027, modificada por Ley 10.082.

En el encuentro también estuvieron presentes la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Piaggio, la directora de Ambiente, Camila Ronconi, los directores de Acceso a la Tierra y Viviendas, Pablo Caballier y de Educación Popular, Sergio Gonzalez.