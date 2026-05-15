El Municipio de Pueblo General Belgrano concretó una nueva entrega de fondos destinados a instituciones intermedias de la localidad, en el marco del Programa “Somos”, una política pública orientada al fortalecimiento de la infancia, la educación, el deporte, la cultura y la contención social.

En esta oportunidad, el monto total asciende a $6.583.800, distribuidos entre distintas instituciones educativas, deportivas, culturales y religiosas que desarrollan un trabajo fundamental dentro de la comunidad.

Los aportes fueron destinados a:

* Biblioteca Popular “Manuel Belgrano”: $1.248.866,67

* Club Atlético Cerro Porteño: $1.248.866,67

* Club Deportivo Gurises: $1.246.866,67

* Capilla Nuestra Señora de la Merced: $434.200

* Escuela N° 111 “Tabaré”: $453.925,33

* Colegio N° 3 “20 de Junio”: $920.892,27

* Escuela N° 113 “Infantería de Marina”: $1.030.182,40

El Programa “Somos”, creado mediante la Ordenanza N° 002/11, tiene como objetivo promover el desarrollo integral de niños y niñas de Pueblo General Belgrano, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las instituciones locales.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar acompañando a las organizaciones que diariamente sostienen espacios de formación, inclusión, recreación, contención y acompañamiento social.