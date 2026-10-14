El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, firmó un convenio de colaboración y asistencia con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, representado por el prefecto Lucas Ariel Dufour, con el objetivo de articular acciones de trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

A través de este acuerdo, personas privadas de su libertad, bajo las condiciones y autorizaciones previstas en la normativa vigente, podrán colaborar en distintas tareas vinculadas al mantenimiento de espacios verdes y otros trabajos que el Municipio determine de acuerdo con sus necesidades.

La iniciativa contempla un esquema de cooperación recíproca: mientras el Municipio contará con apoyo para el desarrollo de tareas de mantenimiento y servicios, los participantes tendrán la posibilidad de adquirir experiencia práctica en distintos oficios, fortalecer sus habilidades y sumar herramientas para una futura inserción en el ámbito laboral.

El convenio también establece responsabilidades específicas para ambas instituciones. El Municipio dispondrá de los materiales, las herramientas y la maquinaria necesarios para las tareas, además de organizar y supervisar los trabajos. Por su parte, el Servicio Penitenciario tendrá a su cargo la selección de los participantes, su traslado y la supervisión y custodia durante las actividades.

De esta manera, el acuerdo busca combinar el aporte al mantenimiento de la localidad con una perspectiva de formación, aprendizaje y reinserción social, promoviendo el trabajo articulado entre organismos públicos.

La firma de este convenio representa una nueva instancia de cooperación institucional, orientada a generar oportunidades y contribuir al bienestar de la comunidad de Pueblo General Belgrano.