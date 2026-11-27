Se realizaron diferentes trabajos vinculados a limpieza, desmalezamiento, mejoramiento vial, pintura de postes de luminarias, arreglo de luminarias y arreglos generales en los juegos ubicados en la Plaza.



También desde el Área de Tenencia Responsable se realizaron vacunaciones antirrábicas a mascotas, pudiendo establecer un vínculo con los vecinos que se acercaron al lugar. Hubo tareas de desmalezamiento, corte de pasto, descacharrización y limpieza en general, atendiendo de esta forma los reclamos formulados por los vecinos.



Estuvieron presentes también representantes de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios, quienes dialogaron con los vecinos sobre los trabajos que se están realizando y aquellos proyectados a futuro.



Desde el área de Obras Públicas se trabajó en la nivelación y mejoramiento de la vía pública, colocando material calcáreo y piedra basáltica, en tanto que personal de Electrotecnia trabajó en la reparación y mantenimiento de las luminarias.

“Para nuestra gestión es fundamental mantener un vínculo permanente con los vecinos y este programa El Municipio va a tu Barrio nos permite llegar a las problemáticas de cada sector de la comunidad y trabajar en cuestiones puntuales”, indicó el intendente Francisco Fiorotto.

