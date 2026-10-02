El financiamiento está destinado al desarrollo de proyectos educativos, deportivos, culturales, recreativos y de acompañamiento integral para niños, niñas y adolescentes.

El Municipio de Pueblo Belgrano concretó una nueva cuota de fondos correspondientes al Plan Somos, dando continuidad al acompañamiento económico destinado a instituciones de la localidad.

En esta oportunidad, se liberó un total de $12.047.409,99, que fue distribuido entre las ocho instituciones beneficiarias de acuerdo con las condiciones y porcentajes establecidos en la Ordenanza Nº 002/2011. Por lo tanto, el monto asignado no es igual para todas las instituciones, sino que corresponde a cada una según los criterios previstos por la normativa.

Los montos que corresponden a cada institución son:

• Escuela Nº 3 “20 de Junio”: $1.651.958,09

• Escuela Nº 113 “Infantería de Marina”: $1.814.060,66

• Escuela Nº 111 “Tabaré”: $661.331,25

• Capilla Nuestra Señora de la Merced: $745.156,00

• Biblioteca Popular “Manuel Belgrano”: $2.143.249,33

• Asociación Cooperadora Carlos Artusi: $745.156,00

• Club Atlético Cerro Porteño: $2.143.249,33

• Club Social y Deportivo Gurises: $2.143.249,33

Estos recursos permiten sostener y ampliar iniciativas destinadas a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo espacios de educación, inclusión, recreación, deporte y contención.

Entre las propuestas que se desarrollan se encuentra el proyecto “Primera Infancia” de la Asociación Cooperadora de la Sala de Primeros Auxilios Dr. Carlos Artusi, que contempla el taller de estimulación temprana y que este año incorporó además una propuesta desde el área de Psicología, con el objetivo de brindar herramientas frente a las problemáticas que atraviesan actualmente a las infancias y adolescencias.

También se destaca el trabajo de la Escuela Nº 111 “Tabaré”, que destinó parte de los fondos a viajes educativos para sus estudiantes. Desde la institución destacaron que el acompañamiento municipal constituye “una herramienta fundamental para fortalecer la educación pública y ampliar las oportunidades de aprendizaje”, y remarcaron que estos recursos permiten concretar acciones que de otro modo serían difíciles de llevar adelante.