Desde que la diputada del PRO Patricia Vásquez anunció a mediados del mes pasado que había presentado un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tengan más fecha de vencimiento y que el trámite de renovación sea una operatoria digital y gratuita, se abrió un debate sobre los beneficios y perjuicios que esta iniciativa pueda acarrear al día a día y a la inseguridad vial, uno de los mayores problemas en la República Argentina debido a que los accidentes de tránsito es la mayor causa de muerte en los menores de 35 años.

Como todo proyecto legislativo, desde la idea hasta la sanción de una nueva ley, existen muchos pasos y plazos que deben cumplimentarse, como la conformación de las comisiones que deben analizar y aprobar la propuesta, y la votación misma en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Sin embargo, los tiempos parecen haberse acortado a partir de las declaraciones que hizo esta semana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, cuando expresó que “estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool”, y sin dar mayores precisiones agregó que “vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta”.

Con la posibilidad de que este proyecto encuentre otras maneras de materializarse a partir de una acción del flamante ministerio de Sturzenegger, las dudas, apoyos y reclamos afloraron de manera más contundente, poniendo en debate cuestiones que incluso pueden afectar varias cuestiones a nivel local.

¿Recorte a la recaudación municipal?

Si se baja a la realidad más micro, cualquier persona mayor de 18 años y menor de 65 años que obtiene una licencia de conducir tiene la posibilidad de sacar este documento con una validez de entre 1 y 5 años. Pasado el tiempo estipulado, se debe renovar el trámite, el cual implica una revisión médica, una regulación de deuda en materia de multas e infracciones de tránsito y el abono de las tasas correspondientes según el tiempo que uno quiera tener válida la licencia.

El primer sellado que todos deben abonar es el correspondiente al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat), el cual tiene un costo 3.180 pesos y se destina a las arcas nacionales. Y en cuando al sellado municipal, todo depende de por cuánto tiempo uno quiera renovar la licencia de conducir: por un año es de 5.170 pesos; por dos años, de 10.340 pesos; por tres, de 15.510 pesos; por cuatro, de 26.680 pesos; y a modo promocional por cinco años tiene un precio beneficio de 22.748 pesos. Finalmente hay que sumarle el costo del profesional médico que firme los estudios para apto físico, que los que trabajan en la Dirección de Tránsito trabajan por una suma de 5.000 pesos.

“Generalmente las personas optan por hacerlo por 5 años, sobre todo sabiendo que todos los años el valor del trámite aumenta. Entonces, es como un ahorro que hacen las personas al renovar el registro en 5 años y de esta manera amortiguan el costo”, sostuvo ante Ahora ElDía el director de Licencias de Conducir Walter Montechiarini, quien además explicó la dinámica diaria de trabajo.

“Por día atendemos diferentes tipos de trámites. Tenemos renovaciones, que son 50 por día para hacer esta acción. Después tenemos la emisión originales, que sería la parte donde empieza de cero, donde hay que rendir teórico y práctico. Y también están los trámites de duplicado o cambio de categoría, que hay unos cinco turnos diarios. Redondeando, son unos 80 turnos por día los que trabajamos en materia de licencias de conducir”, remarcó el funcionario.

En este contexto, la cifra clave para entender en qué afectaría a nivel local una posible eliminación de la fecha de vencimiento de las licencias de conducir se debe prestar atención a las 50 renovaciones diarias que se hacen en Gualeguaychú.

Tomando como escenario hipotético que todas las renovaciones sean por cinco años –es obvio que en los 50 trámites diarios hay menores de 18 años y mayores de 65 años que renuevan todos los años pero que no son el universo mayoritario– esto indica que por día el Municipio recauda 1.137.400 pesos; por semana –contando que se trabaja de lunes a viernes–, y 5.687.000 pesos; por mes –contando días hábiles–, 25.022.800 pesos.

Esto da como resultado que por año ingresan a las arcas municipales 300.273.600 pesos todos los años.

¿Qué pasará entonces con todos estos ingresos al Municipio si es que se elimina la renovación? “De acuerdo a la información, no se van a cobrar más los sellados”, sostuvo por su parte el subsecretario de la Agencia de Seguridad municipal, Esteban Izaguirre, quien no se mostró en contra de la iniciativa: “Me parece positivo que los vecinos tengan la posibilidad de hacer el trámite en forma digital. No hay que tenerle miedo a la tecnología”.

“Lo que se pretende en el fondo es desburocratizar todo el trámite y digitalizar los procedimientos para facilitar el tema de que las personas no vayan tantas veces a una oficina. Creo que es un caso similar al que se pretende avanzar con el tema de las recetas médicas digitales”, expresó el funcionario a Ahora ElDía.

Voces en contra

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por siniestros de tránsito y se calcula que 20 personas mueren por día, casi 7.000 fallecidos por año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, de acuerdo a un relevamiento de Luchemos por la Vida, una asociación civil cuyo propósito es generar concientización y prevenir siniestros de tránsito en el país.

En este sentido, la eliminación de la renovación de las licencias de conducir, donde toda la información quedaría en manos de la buena voluntad de los usuarios a la hora de decir la verdad mediante una declaración jurada, alerta a algunos sectores sobre el peligro que esto puede llegar a conllevar.

“Dicen que es más libertad, pero con más responsabilidad, como si una declaración jurada y un certificado médico cada cinco años pueda ser algo positivo. Eso está muy lejos de ser algo real y la verdad es que sería un retroceso en todo lo que hemos trabajado en materia de seguridad vial”, argumenta su postura en contra Miguel Gandolfo, integrante de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus).

“Si no hay mucho control en la cuestión médica, que debería ser más y profundizarse, no sabemos el estado de la persona que estarán detrás del volante. Sólo alcanzaría con creer en su palabra a través de esta declaración jurada”, protestó.

En este sentido, Gandolfo puso el foco en que esta medida que quiere llevar adelante el gobierno libertario en nombre de la libertad y la desburocratización del Estado es un primer paso o parte de un proceso que busca eliminar otras cuestiones que considera clave para la seguridad vial, como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

“Imaginate lo que son los vehículos que hoy en día circulan. Sin estos dos trámites, que pueden parecer engorrosos, al mismo tiempo son necesarios porque evitan que un parque automotor viejo o que no está en condiciones salga de circulación porque es un potencial peligro. Sin estos controles, todo sería peor”, remarcó.

Lo cierto es que la iniciativa lucha internamente en más de uno de manera a favor y en contra. No deja de ser cierto que esto es parte de las promesas de recorte de impuestos que hizo Javier Milei para llegar a la Casa Rosada. Sin embargo, los riesgos de depositar toda la confianza en la buena voluntad de las personas, que en el lapso de cinco años en los que se deben presentar los certificados médicos y las declaraciones juradas sean 100% reales hace que un problema como la inseguridad vial pueda tener retrocesos lamentables y que cuesten más vidas en el futuro.

“Habría que ver bien la normativa, lo que se establece. No se pueden dar especificaciones porque no hay nada oficial. Por el momento seguimos trabajando así, y no sabemos lo que va a pasar. No tenemos ningún tipo de modificación hasta el momento”, concluyó por su parte el subsecretario de la Agencia de Seguridad municipal.