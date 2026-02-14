El Municipio de Gualeguaychú llevó adelante este viernes la demolición de una construcción ubicada en un terreno público en la intersección de Gobernador Etchevehere y Sargento Cabral, en el barrio Yapeyú, con el objetivo de recuperar el espacio y destinarlo a la creación de una plaza.

Según se informó oficialmente, el predio —identificado catastralmente como Manzana 767A, Parcela 29— había sido ocupado de manera irregular y sobre el lugar existían denuncias vinculadas a distintas situaciones registradas por vecinos de la zona. A partir de esas actuaciones, la Dirección de Viviendas y Gestión de Tierras inició un proceso administrativo que derivó en una orden de desalojo.

De acuerdo al municipio, el área de Legales realizó tareas de constatación y notificó a los ocupantes para que abandonaran el lugar. Mediante el Decreto N°57/2026, firmado el 7 de enero, se dispuso el desalojo y la demolición de la estructura con el fin de recuperar el terreno para uso público.

Tras constatarse que la construcción se encontraba desocupada, se procedió a su demolición con la intervención de distintas áreas municipales, entre ellas Obras Públicas, Higiene Urbana, Inspección General y la Agencia de Seguridad. El operativo contó además con custodia de personal policial de la Jefatura Departamental, el Grupo Especial y efectivos de la Comisaría Segunda.

Para las tareas se utilizaron retroexcavadoras y camiones destinados al retiro de escombros y residuos. Posteriormente se realizaron trabajos de limpieza, descacharrización y acondicionamiento del sector, que incluyeron el retiro de restos de mampostería, chapas y otros materiales en desuso, además de la iluminación del área. No se descarta la colocación de un cerramiento temporal para evitar nuevas ocupaciones.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que en las próximas semanas comenzarán las obras para la construcción de una plaza pública con espacios verdes y juegos infantiles destinada a los vecinos del barrio.