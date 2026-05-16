Este viernes por la noche, el Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante el lanzamiento oficial del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026, en un encuentro que reunió a artistas, gestores culturales y vecinos interesados en conocer los alcances de esta política pública.

La actividad contó con una destacada participación del sector cultural local y con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo; el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; la responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, Claudia Fiorotto, y Ana Severin, responsable del Área de Juventud, evidenciando el compromiso de todo el gobierno local con el fortalecimiento de la cultura.

“El Fondo Municipal de las Artes ya está institucionalizado por Ordenanza, lo que garantiza su continuidad y protección para la comunidad. Es un recurso dedicado exclusivamente a la cultura, y animo a todos a presentar proyectos sin miedo, cumpliendo solo con requisitos legales básicos. Este fondo es para todos los gualeychuenses, para que sigamos siendo un faro cultural en la provincia. Aprovechen la oportunidad, usen su creatividad y difundan, que el Fondo está disponible”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, al abrir la presentación.

El programa, que se implementa por tercer año consecutivo, cuenta en esta edición con un presupuesto superior a los 30 millones de pesos, destinados a becas de formación y subsidios para proyectos culturales. La convocatoria quedó formalmente abierta anoche y se extenderá hasta el 12 de junio, con resultados previstos para la primera semana de julio.

Durante el acto, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, destacó la importancia de esta herramienta para el crecimiento del sector artístico local. “Para nosotros es una enorme alegría poder lanzar, este espacio que busca acompañar y hacer realidad los sueños de tantos artistas. Sabemos que las ideas y la creatividad no tienen límites y por eso queremos estar ahí, dando ese impulso necesario para que cada proyecto pueda crecer".

El Fondo tiene como objetivo fomentar, estimular y acompañar la producción artística en múltiples disciplinas, incluyendo artes visuales, escénicas, música, audiovisual y literatura, además de propuestas comunitarias y de rescate patrimonial.

En este sentido, Castillo remarcó el valor identitario del arte local: “Creemos profundamente en la importancia de lo que nos representa como comunidad. En cada obra, en cada expresión, hay una identidad que nos distingue, un sello propio de Gualeguaychú que merece ser compartido con el mundo. Hoy, más que nunca, lo local tiene un valor único".

En sus ediciones anteriores, el Fondo permitió acompañar un total de 60 proyectos, consolidándose como una política pública sostenida en el tiempo y con impacto directo en la comunidad cultural.

“Nos sigue sorprendiendo la calidad y la diversidad de artistas que tenemos; es una riqueza enorme que no deja de crecer. Por eso, la invitación es a animarse, a innovar, a no repetirse, a explorar nuevas formas de crear”, agregó Castillo.

Los proyectos serán evaluados según criterios de relevancia cultural, impacto comunitario, viabilidad, creatividad e innovación. Además, quienes resulten beneficiarios deberán realizar una devolución a la comunidad mediante actividades abiertas, garantizando el acceso público a los resultados.

“El Fondo está pensado para acompañarlos, para fomentar la cultura y para que cada uno pueda llevar su proyecto lo más lejos posible. Cuenten con nosotros para seguir haciendo crecer el arte en nuestra comunidad”, concluyó el funcionario.

Desde el Gobierno invitaron a artistas, trabajadores culturales y a toda la comunidad a sumarse a esta nueva convocatoria y aprovechar esta herramienta que busca seguir posicionando a Gualeguaychú como un referente cultural en la provincia.

Cómo acceder

Las bases y condiciones se podrán solicitar a través del Whatsapp de la Dirección de Cultura (3446-531045) de lunes a viernes de 7 a 13 h. La entrega del material es únicamente presencial.