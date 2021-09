El Municipio destinará casi $2 millones para artistas de la ciudad

Para ello, el Ejecutivo Municipal destinará un total de $3.600.000, contemplando esta segunda etapa $1.800.000, que serán destinados íntegramente a proyectos de artistas y gestores/as culturales de la ciudad.

Al respecto, la directora de Cultura Silvana Ferrari destacó la participación y el compromiso de la comunidad artística en el programa y en las mejoras que se le hicieron al mismo. “Pasaron muchas cosas positivas en este proceso, pudimos hacer, por ejemplo, el primer festival de jazz de la ciudad; hubo propuestas que tuvieron que ver con el rol de la mujer, todos trabajos que nacieron desde los y las artistas y que nos enriquecen como ciudad”, expresó.

Al mismo tiempo, anunció como “noticia más importante” que “el Fondo Municipal para la Cultura, que contempla al CulturarGuale, va a ser una política de Estado, ya que trabajamos fuertemente en un proyecto de ordenanza, que deberá tratar el Concejo Deliberante, para que esta herramienta continúe en el tiempo más allá de los cambios de gestiones”.

"Este no es un punto menor, ni mucho menos. La institucionalización de esta herramienta significa un salto de calidad en la concepción de las políticas culturales. Es sabido que existen programas a nivel nacional y provincial que financian proyectos culturales, con más o menos complejidad para acceder a los mismos. Pero el financiamiento directo, transparente y democrático a nivel municipal es toda una novedad, no sólo a nivel provincial sino también a nivel nacional. Por lo que, avanzar en la institucionalización de este programa es un logro muy importante de la comunidad artística-cultural, en particular, y de Gualeguaychú, en general", sostuvo.

"La reactivación productiva necesita, también, de un sector cultural que cuente con el acompañamiento de un Estado presente", afirmó.

“Este segundo lanzamiento coincide con una nueva etapa de la pandemia, en la que existen mayores flexibilizaciones, y con el comienzo de una nueva temporada de verano, que esperamos que sea mucho mejor que la última. Como tantos trabajadores y trabajadoras de la ciudad, queremos que el sector tenga mayores herramientas para poder trabajar, para producir y para generar propuestas artísticas en clave turísticas. La reactivación productiva necesita, también, de un sector cultural que cuente con el acompañamiento de un Estado presente”, resumió Ferrari, quien estuvo acompañada por el subdirector de Cultura Danilo Pradeiro; el subsecretario de Poder Popular Danilo Bertoni, la presidenta del Consejo Mixto de Turismo Pía Gavagnin y el director de Comunicación Institucional Luis Violini, entre otros trabajadores y trabajadoras municipales.

Cómo inscribirse

La inscripción al CulturarGuale se realizará a través de la plataforma https://activa.gualeguaychu.gov.ar/ o personalmente en Dirección de Cultura (25 de Mayo 734).

Para mayor información sobre las condiciones y características del programa, los interesados deberán concurrir lunes o jueves de 14 a 17 horas, o martes, miércoles o jueves, de 10 a 12 horas. También pueden comunicarse al 3446 – 531045.