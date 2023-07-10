El Salón de la Memoria se llenó de reconocimiento hacia estas organizaciones, cuyo trabajo ha dejado una huella profunda en la sociedad.

Durante más de dos meses de preparación de este encuentro, junto a destacados referentes de las ONG's de nuestra ciudad, supimos transitar un camino compartiendo experiencias, desafíos y logros en un espacio de y generación de un proceso sumamente enriquecedor.

Estuvieron presentes en la ceremonia, además del Intendente, el Director de Participación Comunitaria Sergio Troiano, el Director de Presupuesto Participativo Daniel Vaena, Agustín Gebhardt funcionario de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico y representantes de las ONG´s Provoin, Asamblea Ciudadana Ambiental, A.CI.VER.JUS, Radio Cooperativa FM Inclusión, Merendero la Humildad, Manos a la Obra, TGD Padres Tea, Acela ER Gchú y Merendero la gurisada.

"Desde la Municipalidad de Gualeguaychú, queremos expresar nuestro compromiso inquebrantable de seguir acompañándolos en esta noble tarea", afirmó Martín Piaggio, y continuó, "reconocemos el valor invaluable de su labor y estamos decididos a continuar generando los espacios de encuentro, promoviendo la colaboración interinstitucional y como hemos hecho desde hace 7 años y medio, continuar brindando el apoyo necesario para fortalecer el impacto de su trabajo".

El Primer Congreso fue solo el inicio de un camino conjunto que se extenderá en el tiempo. La Municipalidad de Gualeguaychú tiene un fuerte compromiso de trabajar codo a codo con las ONG's para fomentar la participación comunitaria, promoviendo políticas públicas inclusivas y atendiendo las necesidades de los más vulnerables, con el enfoque de protección del ambiente, asegurando un legado sostenible para las generaciones futuras.

"Estamos convencidos de que solo a través de la unión y el compromiso colectivo podremos construir un futuro mejor para todos", subrayó Martín Piaggio. "Nuestra visión es la de una ciudad cada día más justa, igualitaria y sustentable, y sabemos que esto solo se logra trabajando. En un marco de respeto y confianza mutua, el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y las ONG's se fortalece día a día. Esta colaboración es el motor que impulsa la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde las necesidades de todos los ciudadanos sean escuchadas y atendidas.”

En este camino, el respeto, la confianza y un proceso de trabajo continuo se erigen como pilares fundamentales. Porque solo unidos, con el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y el gobierno local, podremos alcanzar una ciudad donde cada persona tenga la oportunidad de crecer, prosperar y ser parte de un futuro mejor para todos.