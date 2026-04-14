Gualeguaychú concretó la firma de un acta de hermanamiento y cooperación institucional con el Municipio de Entrerríos, Colombia, que establece un vínculo formal de intercambio cultural, productivo y territorial entre ambas comunidades, con una agenda de trabajo a largo plazo.

En representación del intendente, el secretario de Gobierno Manuel Olalde participó del encuentro junto a funcionarios locales: la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el director de Gestión Turística, Adrián Romero; el concejal, Raymundo Legaria, y el responsable del Cementerio Norte, Juan Galli.

Por parte de la delegación colombiana estuvieron presentes el alcalde Julio César Lopera Posada; la primera dama, Leidi Zuluaga; la secretaria de Educación y Cultura, Carmen Cecilia Ruiz Agudelo; la comunicadora, Mariana Pérez Rojas; el comunicador, Juan Sebastián Moreno Ruiz; y el coordinador de la Red Confia del Municipio de La Estrella, John Jairo Pérez Toro.

El acuerdo reconoce a ambas localidades como ciudades hermanas homónimas, unidas por características territoriales, culturales y productivas, y con una identidad marcada por sus paisajes naturales, su tradición festiva y el desarrollo de economías vinculadas al sector agropecuario.

El hermanamiento fue impulsado a partir del trabajo de redes de vigías del patrimonio de América Latina, que promueven la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento de los lazos entre comunidades con características comunes, aportando una base institucional al vínculo entre ambos territorios.

En cuanto a los ejes de trabajo, el convenio establece líneas de cooperación en cultura (con especial foco en el intercambio de saberes vinculados al Carnaval), turismo, producción agropecuaria y gestión ambiental. En este sentido, se prevé el desarrollo de acciones conjuntas que permitan compartir experiencias técnicas, fortalecer las capacidades locales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Uno de los aspectos destacados es la proyección turística conjunta bajo el concepto “Verdes de América”, una estrategia orientada a posicionar a ambas ciudades a partir de sus paisajes naturales, el turismo rural y la identidad ambiental que comparten.

Además, se acordó la conformación de comisiones de enlace en cada ciudad, que serán las encargadas de llevar adelante la implementación del acuerdo y avanzar en proyectos concretos en cada una de las áreas definidas.