Desde la Municipalidad informaron que el intendente Mauricio Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza recibieron este jueves en el Salón Azul a autoridades de Scouts de Argentina, en el marco de la firma de un acuerdo de cooperación destinado a articular acciones con el sistema local de Protección Civil ante emergencias y eventos adversos.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani; el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez; el director de la Zona Oeste, Alberto Martínez; el director del Distrito 02, Walter Conculini; y representantes del movimiento scout.

El acuerdo celebrado entre la Municipalidad y el Distrito 02 de la Zona 20 de Scouts de Argentina establece un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de sensibilización, capacitación y asistencia en materia de gestión de riesgos, emergencias y acción humanitaria a nivel local.

Según explicaron, “uno de los principales objetivos es incorporar la capacidad territorial y organizativa de los grupos scouts al esquema de respuesta ante situaciones que requieran recibir, ordenar y distribuir grandes volúmenes de donaciones”. “De esta manera, se busca mejorar la logística y garantizar que esos recursos puedan administrarse de forma organizada y transparente”, expresaron.

En este marco, los grupos scouts podrán participar de jornadas de capacitación, simulacros y actividades de concientización organizadas por Defensa Civil. También podrán brindar apoyo voluntario en tareas logísticas y de asistencia humanitaria en zonas seguras o centros de evacuados, además de colaborar en la recepción, clasificación y distribución de donaciones cuando la situación lo requiera.

Por su parte, el Municipio, a través de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, brindará capacitación técnica, teórica y práctica sobre gestión de riesgos, prevención de desastres y primeros auxilios. También tendrá a su cargo la coordinación de la participación de los voluntarios, la provisión de elementos de protección y, cuando corresponda, medios de transporte y espacios para almacenar y distribuir las donaciones recibidas.

La participación de los scouts en situaciones de emergencia será voluntaria y estará coordinada por Defensa Civil. Las tareas se desarrollarán únicamente en áreas de bajo riesgo y fuera de las zonas de impacto directo, priorizando la seguridad de jóvenes, dirigentes y educadores.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y prevé su renovación automática por períodos iguales, consolidando un esquema de articulación permanente entre el Gobierno local y Scouts de Argentina para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de la comunidad.