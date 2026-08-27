Se informa a la comunidad sobre el procedimiento correspondiente para la presentación de denuncias relacionadas con ruidos molestos, las cuales deben dirigirse de manera exclusiva a la Dirección de Inspección General, dependencia que posee la competencia específica para actuar en este tipo de episodios.

Para efectuar estas exposiciones, la ciudadanía dispone del teléfono fijo 423399, habilitada durante las 24 horas. La derivación directa por estos medios habilita la intervención inmediata de los inspectores de turno y agiliza las actuaciones correspondientes en el territorio.

Por su parte, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria remarca la necesidad de canalizar cada solicitud según la naturaleza del problema. En ese sentido, se aclara que la Guardia Ambiental atiende únicamente situaciones ligadas al patrimonio natural y contingencias ecológicas, por lo que no interviene en contravenciones vinculadas al ámbito sonoro o a la convivencia urbana.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, expresó que “es importante que cada situación llegue al área que tiene competencia para intervenir. De esta manera, podemos ordenar la respuesta del Municipio, evitar demoras y brindar una atención más efectiva a los vecinos. La Guardia Ambiental debe quedar reservada para las denuncias estrictamente ambientales”.

La utilización adecuada de cada número telefónico permite una administración más eficiente de los recursos públicos operativos y asegura una respuesta directa frente a cada demanda comunitaria.