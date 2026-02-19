El Gobierno de Gualeguaychú informó que los servicios que presta el Municipio no son afectados por el paro gremial a nivel nacional.

De esa manera, se garantiza la atención al público en el Palacio Municipal, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en todos los servicios públicos municipales.

El Ejecutivo municipal enfatizó que “su compromiso con la continuidad de las prestaciones esenciales y pone a disposición los canales habituales de comunicación para consultas y trámites”.

No obstante, el paro general se hace sentir en otros ámbitos de la ciudad como: el no funcionamiento del transporte, de la Facultad de Bromatología, el cese de actividades en algunas fábricas del Parque Industrial y en el edificio de la Cooperativa Eléctrica.