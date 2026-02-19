FUNCIONAN CON NORMALIDAD
Informan que el paro general no afecta el funcionamiento de los servicios municipales
El Gobierno de Gualeguaychú informó que los servicios que presta el Municipio no son afectados por el paro gremial a nivel nacional.
De esa manera, se garantiza la atención al público en el Palacio Municipal, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en todos los servicios públicos municipales.
El Ejecutivo municipal enfatizó que “su compromiso con la continuidad de las prestaciones esenciales y pone a disposición los canales habituales de comunicación para consultas y trámites”.
No obstante, el paro general se hace sentir en otros ámbitos de la ciudad como: el no funcionamiento del transporte, de la Facultad de Bromatología, el cese de actividades en algunas fábricas del Parque Industrial y en el edificio de la Cooperativa Eléctrica.