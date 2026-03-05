La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria municipal, a través de la Dirección de Bromatología y la Dirección de Veterinaria, anunció el lanzamiento del programa “Carnicería Segura: educación para la inocuidad”, una iniciativa destinada a fortalecer las condiciones sanitarias en los comercios que venden carne en la ciudad.

“La alimentación segura es un aspecto central para la salud de la comunidad. Desde el Gobierno municipal entendemos que las auditorías con un enfoque en la capacitación y el acompañamiento a los comercios son claves para garantizar productos de calidad y proteger a quienes consumen”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

La propuesta contempla una serie de auditorías con enfoque educativo que se desarrollarán de manera progresiva. El objetivo es acompañar a los establecimientos en la mejora de sus procesos y en la correcta manipulación, conservación y expendio de alimentos. El programa se implementa en articulación con la Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

El esquema de trabajo se basa en una evaluación técnica que permitirá detectar oportunidades de mejora. A partir de esos resultados se promoverá la elaboración de planes de trabajo orientados a corregir desvíos y consolidar buenas prácticas en el tiempo. En este marco, se recuerda que los establecimientos deben cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias, las instalaciones adecuadas y las prácticas de trabajo establecidas por el Código Alimentario Argentino (CAA) y la normativa vigente, con el fin de resguardar la salud pública.

La iniciativa también apunta a reforzar la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, con especial atención en la reducción de riesgos asociados al Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). En el marco de las auditorías, y cuando resulte necesario, se podrán realizar tomas de muestras para su análisis como herramienta complementaria de verificación y control sanitario