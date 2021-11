El Municipio le contestó a Juntos por el Cambio sus críticas al EcoParque

“Allá recibimos los residuos de toda la comunidad, y la recolección domiciliaria es la que nosotros pasamos por la planta. Lo que traen los camiones de cada uno de los domicilios es lo que nosotros procesamos para recuperar el material inorgánico principalmente”, prosiguió su explicación sobre las críticas vertidas por la oposición contra el EcoParque. “Tenemos dos recolecciones, una para el casco céntrico, que se realiza de domingo a viernes por la noche, y la diurna, que se hace en la periferia, que se hace de lunes a sábado. Con este sistema, tenemos tres días para cada uno de los productos –orgánicos e inorgánicos– y los residuos patogénicos se pueden sacar todos los días”.

Luego de la explicación introductoria, Gómez se focalizó en cómo es el proceso de recuperación que realiza la cooperativa: “En base a esto es que realizamos el proceso de recuperación: botellas, trapos, tetrabrik, plástico, aluminio, etc, etc. Luego, son incorporados al mercado del reciclado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchos de los desperdicios hogareños no tienen en la actualidad mercado de comercialización. Pero esto no quiere decir que en el predio no se le dé importancia para recuperarlos, sino que no existe el mercado, ya sea por las cantidades o por las características del material mismo. Con esto en cuenta, es que actuamos en el EcoParque”.

“También hay un porcentaje de desperdicios orgánicos que son tratados en la planta para que pasen a ser elemento de compostaje. Y todo el resto que tiene que ver con residuos patogénicos y orgánicos va a parar a un relleno sanitario, que no es lo mismo que un basural a cielo abierto, sino que cuenta con todos los elementos de ingeniería necesarios para que no tenga impacto en el ambiente. El nuestro es el primer y único relleno sanitario en la provincia de Entre Ríos”, manifestó en Viene con Yapa.

Finalmente, se refirió a los números de la polémica: “En número, por convenios, tenemos que la cooperativa del EcoParque recupera por mes 60 toneladas de desperdicios inorgánicos y 40 toneladas de residuos orgánicos. Es decir, 100 toneladas por mes. Quizás parezca un número chico, pero es muy relativo, porque llega muchísima más cantidad de residuos orgánicos que inorgánicos, siendo los primeros muy complicados o imposibles de recuperar. Pero si nos basamos en los residuos inorgánicos, que son los que más se pueden recuperar, el porcentaje de reciclado es muchísimo más alto. Todo lo demás, va al relleno sanitario. En este sentido, podemos decir que estamos en el orden del 8% del material que se recupera”.