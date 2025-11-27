El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, realizó importantes trabajos de mantenimiento vial con aporte de materiales en la zona oeste de la ciudad. Las cuadrillas municipales intervinieron en calles que presentaban un desgaste avanzado y que requerían una acción inmediata para asegurar la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.

Las tareas se concretaron sobre boulevard Martínez, entre Gervasio Méndez y Calle de Tropas y calles numeradas aledañas, así como también en las calles perimetrales de los barrios ATE II y ATE III –Nágera, Luciana Ríos, Cecilia Grierson y 27 de Junio– y también en la interna Lisandro de la Torre. Todas ellas forman parte de sectores que venían con reclamos reiterados por la necesidad de una mejora profunda en las calzadas.

El mantenimiento vial con aporte de material implica la limpieza de la superficie, la compactación del suelo, la corrección de baches y la colocación de nuevas capas que permiten prolongar la vida útil de las calles. En esta ocasión se dispuso una primera capa de broza y, una vez asentada, se sumará una segunda. Luego se colocará el ripio que otorgará el soporte definitivo a la calzada.

Para ejecutar cada una de las etapas se utilizan maquinarias específicas como la motoniveladora y el rodillo compactador, lo que garantiza un mejor nivelado y una estructura firme para el tránsito diario. A partir de estas acciones, las viviendas frentistas ya cuentan o contarán en breve con accesos renovados y una superficie más segura y pareja para circular.

Estas obras forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que el Gobierno local impulsa con planificación técnica, recursos municipales y mano de obra propia. Esta política reafirma el compromiso permanente con la mejora del espacio público y con dar respuesta a necesidades fundamentales de cada barrio.

Trabajos de bacheos en el casco urbano

En paralelo a las intervenciones en la zona oeste, otra cuadrilla municipal realizó obras de bacheo en diversos sectores del área céntrica. El bacheo consiste en la reparación puntual de daños en el pavimento para restablecer la uniformidad de la superficie y reforzar la seguridad vial. La labor incluye retirar el material deteriorado, adecuar la base y aplicar una nueva mezcla que garantiza una circulación adecuada.

En esta oportunidad las tareas se llevaron adelante en Aguado y 3 de Caballería, J.J. Franco al 1200, Yrigoyen al 300 y La Rioja al 700. Se trata de puntos con un tránsito significativo que necesitaban una rápida intervención para evitar riesgos y mejorar la calidad del paso vehicular.