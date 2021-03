En concreto, la compra del ahora llamado Parque del Sol conlleva el abono de una suma de 360 mil dólares –unos 40 millones de pesos al cambio oficial actual– por las 23 hectáreas que conforman el predio, y se planea que esta cifra sea pagada a lo largo de 3 años (serían 20 cuotas).

Sin embargo, al día de hoy, el Ejecutivo local no cuenta con los votos suficientes para que se apruebe esta compra, lo cual denota que varios de los 9 concejales que tiene el oficialismo en el recinto no están dispuestos a levantar la mano a favor de este proyecto.

“En lo inmediato, no creo que salga la compra de Parque del Sol porque no están los votos, pero por supuesto que seguiremos trabajando para que, en el momento que corresponda, podamos dar el debate y mediante los votos podamos resolverlo por sí o por no”, sostuvo el edil del oficialismo Ignacio Farfán en declaraciones a Somos Gualeguaychú.

“¿Quién no querría comprar esa playa? El tema es que para hacerlo se tendrían que dejar de hacer muchísimas otras cosas porque el monto es alto. Por eso estamos debatiendo y creemos que nos cuenten un poco las posibilidades y el financiamiento en caso de el dólar se dispare, porque la deuda que el Municipio está contrayendo es en dólares”, agregó Farfán.

Lo cierto es que varios concejales del bloque oficialista se reunieron durante el mediodía del miércoles con el titular de Legal y Técnica Martín Britos y el secretario de Hacienda Santiago Irigoyen. El objetivo, despejar la mayor cantidad de dudas sobre esta adquisición y los riesgos que sea en dólares.

“Si el Municipio lo adquiere va a ser un proyecto que amplia derechos debido a que los vecinos podrán ir casi de manera gratuita. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo una situación excepcional en la vida del municipio, así que a nosotros nos gustaría adquirirlo, pero vamos a ser responsables y vamos a evaluar y debatir todas las alternativas que se pueden presentar ante una compra de tanta envergadura”, adelantó Farfán sobre cómo va a actuar él y sus compañeros de bloque ante esta situación.

Juntos por el Cambio ya le bajó el pulgar

La primera minoría en el Concejo Deliberante ya había adelantado que no iba a dar el voto positivo al proyecto, por lo que hasta ahora, lo más seguro son los tres negativos de los concejales de Juntos por el Cambio.

“A los gualeguaychuenses nos va a costar 360 mil dólares, casi 40 millones de pesos, y se quiere gastar esa plata en algo que no es una necesidad”, afirmó al respecto el integrante del bloque opositor Juan Ignacio Olano.

“Si salimos a preguntar en la calle los vecinos van a preferir que le arreglen las calles antes que comprar una playa. La dirigencia local tiene que volver a encontrarse con las necesidades locales: la inseguridad, el narcotráfico, el hambre”, reprochó y agregó con algo de sarcasmo: “Algunos funcionarios dicen que comprar Puerta del Sol es el sueño del intendente Martín Piaggio. Bueno, entonces que ponga plata de su propio bolsillo si es su sueño”.

El vecinalismo no quiere nada a las apuradas

Luis Castillo, integrante del monobloque vecinalista de Gualeguaychú Entre Todos también se refirió al tema de la compra de Parque del Sol: “Recién ahora apareció el expediente y falta mucho para analizar. Parece mentira que después de un año de haber cortado la cinta esté así de incompleta la operatoria”.

“Innecesariamente se está tratando a las apuradas, y no es solo dinero público, sino que son obras muy importantes que no pueden estar ajenas a los vecinos, y nosotros representamos a los vecinos, que son quienes nos pusieron acá. Hasta que no tengamos una discusión previa, no sabemos qué puede resultar. No tenemos por qué hacerlo a las apuradas: estamos a un año y recién ahora llegan estos papeles”, concluyó.