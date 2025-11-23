El Gobierno de Gualeguaychú realizará una jornada abierta en el Centro Cultural Luis Luján en el marco del Día de la No Violencia hacia la Mujer. La actividad tendrá lugar el martes 25 de noviembre, de 17 a 19 horas, y estará orientada a promover la reflexión comunitaria sobre el respeto, la igualdad y la prevención de las violencias por motivos de género.

La propuesta, impulsada por el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, incluirá una kermesse de sensibilización con stands informativos, juegos, charlas y actividades lúdicas. Además, se llevará adelante un mural colectivo que invitará a los asistentes a expresarse a través del arte.

Distintas áreas municipales participarán del encuentro para brindar información, recursos y espacios de consulta vinculados a programas y políticas públicas de acompañamiento y promoción de derechos.

El evento también contará con intervenciones musicales, pensadas para acompañar la jornada sin perder de vista el sentido de la fecha, que busca visibilizar y combatir todas las formas de violencia por motivos de género.

La actividad será abierta y gratuita, y se invita a la comunidad a participar y compartir la tarde con equipo de mate y reposera.