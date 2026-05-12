El Gobierno de Gualeguaychú presenta el Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA). Se trata de “una política pública integral orientada a prevenir los consumos problemáticos y acompañar a las personas que atraviesan estas situaciones desde una mirada inclusiva, territorial y comunitaria”.

El encuentro se realizará el jueves 14 de mayo a las 19 horas en el Centro de Convenciones y está destinado a instituciones, equipos técnicos, organizaciones sociales y a toda la comunidad interesada en conocer en profundidad esta propuesta que busca fortalecer el abordaje local de las adicciones.

La jornada contará con la presencia del intendente municipal, Mauricio Davico; del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; del director de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, y de autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), quienes acompañarán la presentación de esta política pública orientada al fortalecimiento de la prevención y la asistencia en el territorio.

El PPAA se presenta como “una estrategia que articula acciones de prevención, detección temprana, asistencia y acompañamiento, promoviendo el trabajo en red y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios”. Bajo el lema “Ver, escuchar, acompañar”, el plan pone el foco en la cercanía, la empatía y la construcción de respuestas colectivas frente a los consumos problemáticos.

En este marco, el plan contempla la implementación de dispositivos territoriales de atención, espacios de escucha y orientación, así como también instancias de capacitación destinadas a equipos técnicos, referentes institucionales y actores comunitarios. De esta manera, se busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado local y generar herramientas concretas para el abordaje integral de la problemática.

Asimismo, el PPAA incorpora acciones de promoción y prevención en ámbitos educativos, deportivos y comunitarios, entendiendo que el trabajo sostenido en estos espacios resulta clave para reducir factores de riesgo y fortalecer factores protectores, especialmente en niños y jóvenes.

Durante la jornada de presentación se darán a conocer los principales lineamientos del plan, sus objetivos, los dispositivos de intervención y las herramientas disponibles para su implementación. También se generará un espacio de intercambio con los presentes, con el objetivo de construir colectivamente estrategias de abordaje que respondan a las realidades y necesidades del territorio.

“La implementación de este plan representa un paso significativo en la consolidación de políticas públicas que priorizan la salud integral y el acompañamiento de las personas, reconociendo que los consumos problemáticos requieren abordajes complejos, interdisciplinarios y sostenidos en el tiempo”, consideraron desde el Municipio.