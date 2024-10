Anoche, en el Centro de Convenciones, se presentó el Plan de Desarrollo Local Sostenible, una iniciativa del gobierno local mediante la cual proyecta el crecimiento de la ciudad en el mediano y corto plazo.

La presentación de los fundamentos y contenidos del Plan estuvo a cargo del arquitecto y asesor municipal Domingo Carrazza, quien remarcó que "solamente con la participación de todos los miembros de la comunidad y, obviamente, de los que hoy tienen la responsabilidad de gobernar, se puede llevar adelante".

Y agregó: "por eso es tan importante consensuar un plan que marque un horizonte, un norte, que nos posibilita que sea un ordenador".

Explicó además, que "un plan, no solamente apunta a corregir errores, problemas, modificar normativas, generar programas de emergencia en caso de necesarios, como ha pasado, por ejemplo, con las inundaciones de nuestro río, sino que también es una posibilidad y atrae oportunidades. No hay ninguna posibilidad de que seamos una plaza que pueda ser elegida para invertir, si no contamos con un plan que le permita a la gente que viene, demostrarles que acá hay un consenso general detrás de algunos objetivos".

El intendente Mauricio Davico, por su parte, resaltó la necesidad de construir una gestión abierta al diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluyendo colegios profesionales, ONG y ciudadanos.

"Este plan no es solo una política de gobierno, es una herramienta que todos debemos construir en conjunto, con diálogo y consenso. El futuro de Gualeguaychú depende de la participación activa de cada uno de sus habitantes", afirmó el intendente.

El Plan de Desarrollo Local de Desarrollo Sostenible se basa en un diagnóstico detallado de la situación actual de la ciudad y busca formular estrategias que permitan abordar los problemas prioritarios de manera eficaz.

La propuesta incluye la creación de un Consejo Consultivo y la participación del Gabinete Municipal y el Concejo Deliberante, junto con otros actores claves. El objetivo es lograr una gestión eficiente, sustentada en la transparencia y en la optimización de recursos.

Davico subrayó que la iniciativa permitirá generar oportunidades para atraer inversores y generar empleo genuino, asegurando un crecimiento sostenible para Gualeguaychú.

“Queremos que nuestra ciudad sea un lugar donde las inversiones y el trabajo florezcan, donde haya seguridad jurídica y donde el progreso sea fruto del esfuerzo conjunto de todos los sectores”, comentó.

El Intendente también destacó que el plan no será una estructura rígida, sino que se ajustará a las normativas nacionales y provinciales, ya las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo, garantizando flexibilidad y capacidad de adaptación. Enfatizó que el éxito de este proyecto depende del compromiso de todos los actores involucrados y de la voluntad de mantener un diálogo constante para construir una Gualeguaychú mejor para las generaciones futuras.

La Municipalidad comenzará a trabajar con diversos sectores para consolidar los ejes de este plan y garantizar su ejecución. “El orden y la planificación son claves para lograr un desarrollo sustentable. Estamos dando un paso firme hacia un futuro mejor para todos los ciudadanos”, concluyó Davico.

Durante el acto, la Municipalidad, en representación de la comunidad, brindó su reconocimiento a los arquitectos Silvia Marina Sosa y Raúl Medrano, entregando el recordatorio a sus hijos, por la participación de ambos profesionales en los procesos de planificación urbana implementados en la ciudad, destacando su compromiso por el bien común y la pasión puesta en cada proyecto elaborado.