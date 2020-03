La situación extraordinaria generada por la expansión del Coronavirus demanda medidas excepcionales, tanto en el plano de la salud como en el económico y en otros aspectos de la vida diaria a de las personas.

En este marzo, el gobierno nacional anunció un paquete de medidas para asistir a los sectores de menores ingresos. Y, también en esta sintonía, el ámbito local la Municipalidad de Gualeguaychú anunció este miércoles por la tarde la prórroga de todos los vencimientos municipales hasta el 31 de marzo. “Si se extiende el aislamiento, se re evalúa”, explicaron desde el Ejecutivo.

Por otra parte, el lunes por la noche el Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI) se manifestó contra las medidas del gobierno nacional y volvió a pedir medidas a los gobiernos municipal y provincial.

“Un anuncio con sabor a nada”

“Tomar como variable la categoría y no la actividad no soluciona la situación actual de las Pymes. Las actividades no incluidas en las exenciones del DNU de aislamiento total ante el avance del Coronavirus (Covid 19) - independientemente de la categoría en la cual se encuentren inscriptos - no pueden facturar, y en consecuencia, es imposible hacer frente a ninguna de las obligaciones”, reclamaron desde el CDCI mediante un comunicado de prensa.

“Tampoco se hizo anuncio alguno en cuanto al mantenimiento de la cadena de pagos a proveedores sin poder facturar, ni cómo afrontar el pago de los salarios. Esperamos que el Gobierno Nacional junto al Provincial y Municipal sean conscientes de la situación de asfixia y desesperación que se vive hoy en día y tomen medidas acordes a la situación real del sector comercial y de servicios”, sintetizaron desde la entidad.