El próximo martes 1 de diciembre se realizará el primer simulacro de evacuación del Palacio Municipal, organizado y coordinado por el Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General.

Durante el ejercicio se activarán los sistemas de alarma y se procederá a la evacuación programada del edificio, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Plan de Evacuación. La actividad permitirá poner a prueba los protocolos de emergencia, evaluar los tiempos de respuesta y verificar la coordinación del personal responsable de cada sector.

Debido al desarrollo del simulacro, podrían producirse interrupciones momentáneas en la atención al público. Por este motivo, se solicita a los vecinos y contribuyentes que tengan previsto realizar trámites durante ese día que contemplen esta situación, mantengan la calma y respeten las indicaciones del personal interviniente.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y garantizar condiciones de seguridad tanto para los trabajadores municipales como para las personas que concurren diariamente al edificio.

Un proceso de adecuación y prevención iniciado en 2025

El simulacro constituye una nueva instancia del trabajo que el Área de Seguridad e Higiene Laboral desarrolla desde 2025 para mejorar las condiciones de seguridad del Palacio Municipal. Este proceso comprende tareas de diagnóstico, planificación, adecuación de instalaciones, capacitación del personal y coordinación de los procedimientos de emergencia.

En una primera etapa se realizaron relevamientos para identificar y evaluar riesgos laborales y condiciones de seguridad edilicia. A partir de estos diagnósticos, se elaboraron informes técnicos por sector con recomendaciones y medidas preventivas destinadas a reducir los riesgos detectados.

Entre las adecuaciones efectuadas se encuentran la colocación de 115 elementos de señalización de seguridad, la incorporación de ocho nuevos extintores y la redistribución de los existentes. Además, se instalaron nueve botiquines de primeros auxilios en puntos estratégicos del edificio.

En materia de evacuación, se elaboraron y colocaron nueve planos que identifican los recorridos de salida y se instalaron tres centrales de alarma. También se realizaron mediciones de puesta a tierra y se determinaron las vías de evacuación, las salidas y el punto de encuentro previsto para situaciones de emergencia.

Estas intervenciones se complementaron con la elaboración e implementación del Plan de Evacuación, que establece los procedimientos de actuación y las responsabilidades correspondientes ante una eventual emergencia.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones presenciales destinadas a trabajadores de las distintas oficinas y dependencias municipales. Como parte de esta preparación, se designaron responsables de evacuación por sector y se elaboró material informativo y didáctico para acompañar la formación del personal.

El simulacro del 1 de diciembre permitirá llevar a la práctica los procedimientos establecidos y detectar posibles aspectos a mejorar, como parte de un proceso de prevención orientado a preservar la integridad física de quienes trabajan en el Palacio Municipal y de todas las personas que concurren al edificio.