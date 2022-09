El conflicto sigue, pero mientras dure la conciliación obligatoria no se hablará de posibles medidas de fuerza destacó Oscar Soto, Secretario Gremial de los trabajadores Municipales. Hasta el 3 de octubre rige la conciliación obligatoria por lo que no se podrán tomar medidas de fuerza, aunque los sindicalistas aseguraron que no descartan realizar un paro una vez que se cumpla este plazo previsto por la Secretaría de Trabajo.



La cuadra de calle España entre San Martín y Bolívar estuvo cortada por espacio de una hora y media. Al igual que la semana pasada y que la anterior integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, delegados y trabajadores del estado municipal, se ubicaron en la mencionada arteria con bombos, cornetas y entonando cánticos donde manifestaban su disconformidad con el manejo del Ejecutivo con las paritarias. Inclusive colocaron una pequeña cubierta que luego’ encendieron. El parche de los tambores y los cánticos duraron hasta que terminó la reunión a la que asistieron el Secretario de Gobierno Agustín Sosa, el Director de Personal Renzo Peruzzo y el Dr Castillo de Legales.

Esta vez, a diferencia del anterior encuentro, no estuvieron presentes Delfina Herlax (Hacienda) y el Doctor Martín Britos en su carácter de Director de Asuntos Legales.

Peruzzo, Castillo y Sosa llegaron temprano a la Secretaria de Trabajo, para luego hacerlo integrantes del Sindicato y por último el Titular del Sitramg Oscar Soto.

Finalizado el encuentro, los funcionarios municipales prefirieron no hacer declaraciones; mientras que Soto indicó que “ recibimos una nueva oferta, muy parecida a la anterior que analizaremos en Asamblea en la sede del gremio con la voz y voto de los delegados”.



Dijo que no “tenía problemas en sentarme, junto a los compañeros de CD, a hablar con Piaggio, como lo hicimos el lunes en Larroque con el Dr Leonardo Hassel. El Intendente luego del encuentro que teníamos previsto en la vecina ciudad nos recibió en su despacho, lugar donde charlamos y finalmente llegamos a un acuerdo. Lo mismo pasó cuando era intendente Juan José Bahillo, -quien ahora es Secretario de Agricultura de la Nación- fue al sindicato a hablar con nosotros. Dió la cara como corresponde, algo que en esta gestión no hemos podido lograr de nuestro patrón”.

Finalmente, en la asamblea se “rechazó la propuesta, vamos a insistir con los solicitado y nos sentaremos nuevamente en noviembre”. Adelantó que el lunes a las 10 de la mañana ambas partes nos volveremos a sentar en la Secretaria de Trabajo”.



La Propuesta del Municipio

Ofrecer un incremento salarial remunerativo y bonificable de 45% lo que, acumulado, con el aumento otorgado en el mes de marzo complementaría un incremento salarial del 82% que se distribuiría de la siguiente manera.

Veinte por ciento retroactivo al mes de agosto.

Seis por Ciento a partir de Octubre del 2022

Seis por Ciento a partir de Noviembre del 2022

Trece por Ciento al mes de Diciembre del 2022

Mínimo garantizado de bolsillo de sesenta mil pesos