El Municipio recibió el Decreto: Ahora sí Gualeguaychú ingresó al aislamiento

"EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el departamento de Gualeguaychú de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS se encontrará alcanzado por las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio previstas en el CAPÍTULO DOS del Decreto N° 677/20, a partir del dictado de la presente medida y hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su dictado".

Recordemos que la mañana de hoy se vio sacudida por la disputa legal entre los comerciantes y el Municipio que continúa resolviendo en estos momentos el Juzgado federal.

Al respecto, el encargado de Legal y Técnica del gobierno local, Martín Britos, manifestó en Radio Cero que "están hartos satisfechos" los requisitos legales que sostienen el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

"Me generó una profunda preocupación, no por la audiencia, sino ligada a la situación de mucha angustia por parte de un sector que se encuentra en una instancia que no puede realizar su trabajo", empatizó Britos con los comerciantes. y añadió que el Centro de Defensa Comercial e Industrial "está en todo su derecho de hacer las presentaciones que crea correspondientes".

EL DECRETO COMPLETO