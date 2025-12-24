La exposición excesiva a las altas temperaturas y a la radiación solar puede provocar envejecimiento prematuro de la piel, cataratas y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Por este motivo, se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, permanecer en ambientes ventilados y utilizar protector solar con factor 50 de protección UVA y UVB, renovándolo cada dos horas y luego de salir del agua.

Asimismo, se recuerda que los niños menores de un año no deben exponerse al sol en ningún horario, mientras que los mayores de esa edad pueden hacerlo únicamente en los horarios permitidos y con la protección adecuada. Se aconseja además el uso de ropa clara, anteojos de sol y sombrero para una mayor protección.

En el caso de realizar actividad física, se sugiere hacerlo en los horarios de menor temperatura, utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, y mantener una hidratación constante. Es fundamental llevar siempre una botella de agua y beber líquidos antes, durante y después del ejercicio, sin esperar a tener sed.

Desde el Municipio se destaca la importancia de extremar los cuidados en los grupos más vulnerables a las altas temperaturas, como mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y aquellas que padecen enfermedades crónicas, entre ellas afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a tomar conciencia y adoptar estas recomendaciones para cuidar la salud durante los días de calor intenso.