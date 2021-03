El Municipio removió los telgopores que aparecieron en el Camino de la Costa

“A tres días del derrame de fuel oil, cuando desde el ex Frigorífico se volcó una cantidad que desconocemos, salimos a patrullar las riberas a ver cómo estaban las costas, nos encontramos que las barreras de contención que se pusieron para evitar que se propague el derrame no sólo que no están funcionando sino que además están sueltas”, comenzó la crónica en video publicada por Güaba, una organización ecológica, la cual se define como activista “social, ambiental y animal”.