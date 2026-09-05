Durante agosto de 2026, el Gobierno de Gualeguaychú aseguró que desarrolló “un esquema sostenido de mantenimiento vial, orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana, ya que a lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar 70 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad”.

"Estos trabajos se realizan para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas", destacaron.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 15 casos se aplicó asfalto, mientras que en los restantes 55 requirieron hormigón.

En total, se pudo recomponer una superficie acumulada de 2.122 metros cuadrados de pavimento urbano durante agosto.

Sumados los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 420 baches, el equivalente a una superficie de 9.553,25 metros cuadrados de pavimento urbano; la misma superficie que ocupan 25 cuadras convencionales.

“Para poder lograr estos números durante los ocho meses que van del año, fueron claves dos factores: el traslado y puesta en marcha de la Planta de Asfalto Municipal, emplazada ahora en el Parque Industrial Gualeguaychú, y la adquisición por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico de maquinaria especializada para este tipo de labores, lo que permitió abrir más frentes de obra en simultáneo”, argumentaron.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, que comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa. Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente. La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

“El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana de la gestión del intendente Mauricio Davico, ya que no solo se busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura. En este sentido, cada bache reparado representa una acción concreta de cuidado del espacio común y una decisión técnica orientada a sostener una ciudad más segura, funcional y preparada para el uso cotidiano”, concluyeron desde el Municipio.