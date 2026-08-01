La reunión de trabajo se llevó adelante con representantes de las comisiones vecinales de La Ribera, Los Espinillos, Munilla, Pueblo Nuevo y San Francisco para compartir información sobre las previsiones climáticas y coordinar acciones preventivas ante posibles inundaciones.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó : “La prevención se construye con planificación y con la participación de los vecinos. Por eso es fundamental escucharlos, conocer la realidad de cada barrio y trabajar de manera articulada para estar preparados ante cualquier eventualidad”.

También participaron el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, y el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti.

Durante el encuentro se informó que las proyecciones meteorológicas indican una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales hacia la primavera. Se aclaró que estos escenarios serán monitoreados de manera permanente y que actualmente la ciudad no se encuentra en una situación de emergencia.

“Hoy la ciudad no se encuentra en una situación de emergencia. Lo que estamos haciendo es prepararnos con tiempo, fortaleciendo el trabajo preventivo y actualizando la información que nos permitirá responder de manera rápida y organizada si las condiciones climáticas así lo requieren”, afirmó Bozzani.

Las comisiones vecinales plantearon las necesidades particulares de cada barrio y realizaron aportes vinculados con el mantenimiento de desagües, canales y espacios públicos. La información será tenida en cuenta para definir prioridades de intervención en los sectores identificados como potencialmente vulnerables.

En los próximos días, equipos de Defensa Civil, Desarrollo Humano, Salud, Veterinaria, Participación Ciudadana y otras áreas del Gobierno de Gualeguaychú realizarán un relevamiento en esas zonas.

La tarea permitirá actualizar la cantidad de familias que viven en los sectores de riesgo e identificar a personas mayores, personas con discapacidad y otras situaciones que puedan requerir atención prioritaria. Los datos serán incorporados a los protocolos de asistencia.

El protocolo de actuación contempla, en caso de ser necesario, la apertura de centros de atención territorial en los barrios afectados, la coordinación con las fuerzas de seguridad y los organismos competentes y la disposición de recursos para asistir a las familias.

Ante una emergencia, se encuentra disponible la línea 103 de Defensa Civil y el WhatsApp 3446 62-8885.