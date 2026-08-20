El Salón Azul fue sede de un encuentro de trabajo destinado a establecer canales de coordinación entre el Municipio y los distintos cultos de la ciudad, con vistas a organizar la participación de las comunidades religiosas ante situaciones que requieran asistencia o evacuación.

Participaron el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani; y el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez.

Durante la reunión se brindó información sobre las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño, el posible comportamiento del río y el Plan General de Operaciones de la Dirección de Defensa Civil. También se explicaron los procedimientos previstos para situaciones de resguardo, autoevacuación y evacuación.

El objetivo fue que los referentes religiosos conozcan el escenario previsto y puedan mantener informadas a sus comunidades, además de interiorizarse sobre la organización municipal ante una eventual emergencia.

Del encuentro participaron representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista, el Consejo Pastoral Evangélico y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Asociación Israelita no pudieron asistir, aunque manifestaron su compromiso con el trabajo planteado.

Durante el intercambio, las congregaciones realizaron propuestas y pusieron a disposición recursos que podrían utilizarse en caso de ser necesarios, entre ellos personas, materiales y vehículos para colaborar en tareas de asistencia y evacuación.

La planificación apunta a que esos aportes puedan ser identificados previamente y coordinados con la Dirección de Defensa Civil, de manera que se integren al operativo municipal y se eviten acciones aisladas ante una contingencia.

Defensa Civil contará con un canal de comunicación directo con las comunidades religiosas y con información sobre los recursos que cada una podría aportar ante una eventual emergencia, para incorporarlos de manera coordinada al esquema municipal de respuesta.