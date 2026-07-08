Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se firmó un convenio específico de reciprocidad con la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto para el desarrollo de actividades de investigación, extensión, formación académica y preservación del patrimonio natural y cultural de la ciudad.

La firma estuvo encabezada por el intendente Mauricio Davico, junto a la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; y el decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, José Dorati.

El convenio establece la creación de la “Base Científica Las Piedras”, que funcionará en un sector de la Reserva Natural Las Piedras y será desarrollada en articulación con el Plan de Manejo del área protegida. Allí se podrán llevar adelante actividades interdisciplinarias académicas, científicas, de extensión e investigación; prácticas universitarias de grado y posgrado; trabajos experimentales conforme a la normativa vigente; y acciones vinculadas a la conservación, el bienestar animal, la fauna silvestre y la salud ambiental.

En ese marco, Dorati destacó la importancia del acuerdo para la institución y señaló: “Este acuerdo es muy importante para nuestra facultad porque nos permite instalar una base experimental para desarrollar muchas actividades vinculadas a las distintas disciplinas que tiene la Facultad de Bromatología, en especial la carrera de Medicina Veterinaria”.

Asimismo, el decano remarcó que la iniciativa se enmarca en el Plan de Manejo de la Reserva Natural Las Piedras y sostuvo que contar con este espacio “ayuda a cumplir con nuestros estándares de calidad de formación y a tener un ámbito de generación de conocimiento científico para nuestros estudiantes, pero también con una mirada educativa hacia la comunidad”.

A partir del acuerdo, la Facultad de Bromatología tendrá a su cargo la instalación de una base de trabajo destinada a proyectos científicos, académicos, ambientales y de extensión, garantizando el uso responsable y sostenible del espacio. También deberá informar periódicamente al Gobierno local sobre los avances y resultados de las actividades realizadas.

Por su parte, el Municipio garantizará el acceso al predio durante la vigencia del convenio, brindará acompañamiento institucional y logístico, colaborará en la articulación con actores sociales, comunitarios y ambientales, y realizará supervisiones periódicas sobre las actividades desarrolladas en el área.

El convenio tendrá una duración de diez años, con posibilidad de renovación por igual período mediante acuerdo expreso entre las partes.