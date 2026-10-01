Según informaron desde el Municipio, la boleta digital ya reemplaza a la versión impresa de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y, desde este mes, los contribuyentes pueden adherirse para recibir cada emisión directamente en su correo electrónico.

“La nueva modalidad permite acceder de manera más simple a la información tributaria y realizar el pago a través de las distintas alternativas disponibles”, indicaron, resaltando que “la implementación forma parte del proceso de modernización y digitalización”.

Cómo adherirse a la boleta digital

Para comenzar a recibirla por correo electrónico es necesario contar con el DNI del titular del tributo y el número de TGI del inmueble, que puede encontrarse en la parte superior de una boleta de períodos anteriores.

Con esos datos, la adhesión puede realizarse mediante Gual-e, un asistente virtual, que guía al contribuyente durante el proceso hasta completar el registro del correo electrónico. A partir de la adhesión, la boleta llegará mensualmente a la dirección informada.

El objetivo es facilitar el acceso a la boleta y evitar que el contribuyente tenga que buscarla cada mes, además de reducir demoras o posibles extravíos asociados a la distribución en formato físico.

La boleta también puede consultarse y descargarse online

Quienes todavía no hayan realizado la adhesión igualmente pueden acceder a la TGI por medios digitales.

La boleta se encuentra disponible a través de GualeActiva y también desde el acceso “Boleta TGI” del sitio web oficial de la Municipalidad. Para consultar y descargar la última emisión se debe ingresar el número de TGI o partida correspondiente al inmueble.

Desde GualeActiva, además, pueden visualizarse las obligaciones correspondientes al inmueble y acceder a las opciones disponibles para abonarlas.

Cómo realizar el pago

Una vez obtenida la boleta, existen diferentes alternativas para efectuar el pago. Desde GualeActiva se puede abonar mediante tarjeta de débito o crédito a través de Plus Pagos, mientras que el código de barras permite hacerlo desde billeteras virtuales o centros de cobro.

También continúa disponible el pago presencial por ventanilla y existe la posibilidad de adherirse al débito automático para que el importe se debite mensualmente de la cuenta bancaria.